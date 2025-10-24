La película Susana y Elvira, ya está en rodaje. ¿Cuándo y dónde se estrenará?

En el 2012 se dio en la industria audiovisual un fenómeno digital inesperado. Se trató de la web serie Susana y Elvira, una de las primeras que se realizó en el país, cuando aún las redes sociales no tenían la fuerza que hoy poseen. La apuesta que había nacido de dos personajes de la vida real que crearon un blog, cuatro años atrás, tuvo tres temporadas exitosas, sorprendiendo así a sus mismos realizadores.

Hace unos meses, Netflix anunció que dentro de la oferta que traía para su plataforma realizada en el país estaba la historia de este par de amigas en formato de largometraje. La enorme comunidad que a lo largo del blog y los relatos de web serie ha construido Susana y Elvira por supuesto, está atenta a los detalles de la nueva historia.

Este es el elenco de la película ‘Susana y Elvira’ de Netflix

Por ahora se sabe que la cinta está en rodaje en escenarios del Caribe Colombiano y las productoras Púlsar Studios junto a Jaguar Bite, son las encargadas de ese trabajo que cuenta con la dirección de María Gamboa, la misma de la serie de Netflix, La primera vez. También ha trascendido que dentro de su elenco, encabezado por Manuela González y Mabel Moreno, quienes han estado en el relato desde sus inicios, estarán Emmanuel Restrepo, Claudio Cataño, Emmanuel Esparza, Viviana Santos, Julián Cerati, Luciano D’Alessandro, Mya Durán, Édgar Vittorino, Víctor Tarazona y David Moncada, entre otros.

Así mismo, se ha establecido que en este nuevo formato, la historia abordará las situaciones y conflictos de Susana y Elvira cuando se reencuentran en Santa Marta para organizar la denominada boda del año. No obstante, en medio de esta dispendiosa tarea donde hay elegancia, lujo y mucha dedicación, resurgen en ellas demonios del pasado, heridas abiertas, pruebas no superadas e incluso cuentas pendientes entre sí. Toda una combinación que desembocará en situaciones impredecibles, dramáticas y también cómicas.

La película que tocará temáticas como el amor, la lealtad, la reconciliación y la amistad tendrá como escenario justamente el caribe Colombiano.

La película se estrenará en simultánea nacional en cines en el primer semestre del 2026 y luego aterrizará en el streaming Netflix.

