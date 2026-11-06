Padre de Meghan Markle, arrestado por posesión de material de abuso sexual infantil

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle Sr. (82 años), fue arrestado este viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, por cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil. La detención fue realizada durante la mañana por agentes federales, según confirmó la agencia Associated Press (AP), que citó a personas familiarizadas con el procedimiento. El hombre fue puesto bajo custodia en inmediaciones de Tampa.

La noticia fue divulgada inicialmente por Page Six, que informó que el operativo tuvo lugar en el centro residencial para adultos mayores Maravida Senior Living, ubicado en Lakeland, Florida, donde Markle permanece bajo cuidado especializado. AP confirmó posteriormente el arresto y su relación con la investigación por material de abuso sexual infantil.

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente detalles sobre el procedimiento ni sobre las condiciones de su detención.

El caso por el que se investiga al padre de Meghan Markle

La detención representa un nuevo capítulo en la investigación internacional que comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, entregara a las autoridades filipinas varios dispositivos encontrados entre las pertenencias de su padre.

Los primeros análisis forenses identificaron archivos con material de abuso y explotación sexual infantil, lo que llevó a las autoridades de Filipinas a ampliar las pesquisas y solicitar colaboración del FBI.

El arresto en Florida se produce después de varias semanas de investigaciones en Filipinas y México. Thomas Markle Sr. ha negado las acusaciones desde que se conocieron los primeros señalamientos.

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