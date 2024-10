Papá de Los Patojos abandona la casa junto a su hijo menor: “no ha sido fácil”

El pasado 26 de agosto la familia santandereana conocida en las redes sociales como Los Patojos, sufrió un duro golpe, que hasta hoy los sigue afectando bastante. La madre Yenny Judith Ariza, fue hallada sin vida en la vivienda familiar. Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio.

En las redes sociales, los hijos y esposo de Yenny fueron cobijados con mensajes de aliento, sin embargo, hubo otros que lo señalaron y atacaron. Algunos los acusaron de querer ganar fama a costa del duelo, otros más fuertes insinuaron que había responsabilidad del esposo de Yenny, don Gildardo Ortiz, en su decisión.

Hace algunos días, los hijos de Los Patojos dieron a conocer parte de la carta que su madre dejó, donde les recalcaba luchar por sus sueños y empeños. Ahora el padre del clan hace un anunció en sus redes sociales.

Papá de los Patojos quiere alejarse de las críticas

“Sí, familia, les cuento que me voy de la casa. No ha sido fácil lo que ha pasado, ya ustedes lo saben, cosas difíciles y duras, he tomado la decisión de irme (…)”, indicó anunciando así que el clan de alguna manera y por ahora se desintegra. “Me voy a alejar un poco de las críticas de la gente, que todo el mundo lo juzgue a uno a toda hora”, dijo ahondando en lo mucho que lo afectado lo que siguió luego d ella muerte de su esposa. Gildardo evidenció que tenía todo en su maleta listo para partir.

Pero el padre de Los Patojos no se marchó solo, con él se fue su hijo menor, Naren, quien mencionó que no podía dejar solo a su padre y su hermano Andrés, el mayor, ya estaba enterado de la situación. Ahora Andrés está a cargo de la finca que los ciudadanos digitales han conocido en sus decenas de historias.

Andrés de Los Patojos se quedó solo

Dentro de lo que también dejaron en evidencia padre e hijo es que viajaron a una ciudad, aún no determinada, en flota. En la soledad, Andrés confesó en sus redes sentirse un poco frustrado, pero entiende la decisión.

“No sé cómo más poder respaldarlos a ellos, yo respeto la decisión que tomaron (...) Acá tienen las puertas abiertas siempre, en todo momento”, recalcó.

En la finca se sinceró sobre lo intempestivo que ha sido todo, pues nunca pensaron que se separarían y reflexionó sobre el rol de su fallecida madre, quien siempre procuraba mantenerlos unidos. “La verdad, nunca pensamos que pasaríamos por una situación así. Mi mamá era la persona que mantenía unido al equipo; ella siempre estaba ahí para nosotros. No sé qué pase de ahora en adelante, pero quiero cumplir el sueño de mi mamá y el de todos... Lo más importante es dejar en alto su nombre”, puntualizó.

