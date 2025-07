Paris, hija de Michael Jackson, descubre irregularidades en patrimonio del artista

El 25 de junio de 2009 Michael Jackson, conocido como el rey del Pop y uno de los artistas más ricos de la industria discográfica murió. Los beneficiarios de su fortuna fueron sus hijos Paris, Prince y Bigi Jackson, junto a Katherine, la madre de Michael.

Una pool de abogados ha estado administrando la fortuna y ahora según la publicación US, Paris ha descubierto pagos irregulares y facturas que generan duda, por ello ha elevado una solicitud de investigación.

Según documentos judiciales obtenidos por ese medio, la hija de 27 años ha pedido a los albaceas del patrimonio Jackson, John Branca y John McClain, explicaciones sobre varios honorarios cobrados entre julio y diciembre de 2018.

La joven reprochó a los administradores de la riqueza de su padre no brindar “respuestas adecuadas a las consultas del tribunal, ni hacer un compromiso claro y exigible para poner al día estas solicitudes de honorarios demoradas por largo tiempo”.

Los albaceas de fortuna Jackson habrían hecho pagos irregulares

Los señalamientos indican que los abogados habrían hechos cobros premium, su representante explicó: “Tan solo durante este periodo de seis meses en 2018, los albaceas solicitan al Tribunal que apruebe $625,000 dólares en pagos a tres firmas de abogados por lo que, según ellos, es tiempo no registrado, sin explicar por qué el asesor legal no fue capaz de documentar el tiempo no facturado ni por qué tal omisión no debería impedir el pago”.

La hija y su abogado no entienden los altos montos adicionales a los profesionales, que ya tienen buenos pagos por sus servicios.

“Estos pagos irregulares plantean preguntas serias y de peso sobre la capacidad de los albaceas de supervisar eficazmente a los abogados y, al menos, abstenerse de regalar sumas de seis dígitos a sí mismos y a sus colegas”, dijo la abogada de Paris.

Adicionalmente, según el expediente conocido “pese a las reiteradas consultas del Tribunal, los albaceas no pueden dar ni remotamente una explicación satisfactoria a su demora, ni han proporcionado a los beneficiarios ningún tipo de plan para corregir este problema persistente y agravado”.

Recordemos que además de ser uno de los administradores de la riquez Jackson Frank Cascio, uno de los señalados, era buen amigo del cantante y además fue su mánager. También se habla de que está siendo acusado de intentar sacar provecho económico a través de presiones y amenazas relacionadas con las históricas denuncias de abuso infantil que han rodeado la figura del cantante.

Según documentos anexados el 9 de julio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el acusado habría planeado recibir un pago millonario a cambio de no divulgar supuestas nuevas denuncias de abusos. Actualmente hay litigios abiertos contra le patrimonio Jackson, concernientes a demandas de abusos

Recordemos que hasta hoy Michael Jackson es inocente, según la justicia, de cargos relacionados con abuso infantil. Fue absuelto en el proceso penal de 2005. Sin embargo, con la difusión de Leaving Neverland, el tema se reavivó y surgieron nuevos señalamientos.

