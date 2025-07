Marlon Moreno, de ‘La Venganza de Analía’: “Me he cuestionado la existencia”

Pese a que lleva más de 35 años actuando en series, novelas y películas, a Marlon Moreno no le gustan las entrevistas. No se siente muy hábil dándolas, sin embargo, cuando las concede, es claro que es un conversador ameno, alejado de respuestas de cajón y también de las posturas que se convierten en tendencia.

En realidad, Moreno siente que nunca ha sido así, por el contrario, recuerda que desde muy niño fue curioso y crítico y resultaba extraño para su familia que hiciera preguntas que ni siquiera los adultos se formulaban. “Desde los 6 años me he cuestionado sobre todo”, asegura.

El caleño, que el 18 de mayo cumplió 59 años, actualmente da vida a Guillermo León Mejía, en ‘La venganza de Analía 2’ y es Narciso Barrera en ‘La Vorágine’, se hizo muy popular en todo el continente como ‘El Capo’, la famosa serie que alcanzó cuatro temporadas.

No siempre ha sido el villano de la historia, en varias ocasiones ha encarnado al que lucha por el bien. Los de su generación lo recuerdan como Víctor Leal, un hombre que hacía honor a su apellido en ‘La mujer del presidente’, serie donde compartió crédito con Robinson Díaz. En esa época, Marlon era muy joven, pero ya tenía una trayectoria, no solo laboral, sino de preparación. Había estudiado en Cali, Francia y en México. Las series ‘Milena’, con Flora Martínez, ‘Gente fresca’ y ‘Vidas robadas’ ratificaron su pasión. Posteriormente, fue escogido para estelarizar ‘Sin límites’, la primera serie que hizo el canal Caracol, una producción donde actuó con Marcela Mar.

Marlon Moreno dirigirá y protagonizará su ópera prima

Considera que esa experiencia le permite ahora contar las historias que quiere y por eso, revela en primicia que en algo más de 4 meses comenzará a rodar su ópera prima que actualmente escribe. En la producción dirige y protagoniza.

“Desde hace 9 años tenía muchas ganas de dirigir, pero pensaba que no era capaz y el hecho de haber viajado a Los Ángeles, de vivir allá y de entender en parte qué es lo que pasa con los actores… En gran parte de las últimas historias que he actuadoen TV, he reescrito las escenas. Eso se fue dando y para mí esa escritura tiene que ver con una educación literaria y audiovisual y la experiencia de contar historias”.

La madurez que ha llegado con los años también lo ha hecho consciente de que “uno no está volviéndose más joven, estamos envejeciendo y a partir de ahí, tengo que buscar historias que pueda contar acordes a mi edad. Eso es una comunión con el público, le empieza a gustar lo que yo hago, pues voy a querer seguir contando”.

¿Por qué Marlon Moreno no va a terapia?

El actor atesora sus experiencias, el dolor que lo ha atravesado, las lecciones aprendidas y los errores que admite, ha repetido, lo llevan a una posición clara sobre la salud mental y seguro de que la terapia no es necesaria.

“Me he cuestionado la existencia toda la vida. Mucho más a medida que fui desarrollando mi carrera como actor. ¿Qué clase de salud mental puedo tener para alguien normal, entre comillas?He conocido a tanta gente que supuestamente está tan sana y al hablar con ella, siento que no ocurre nada en ese cerebro. Yo, cuerdo o loco, puedo sentirme mucho más feliz conmigo mismo. Entonces, a mí realmente no me preocupa estar mentalmente sano, porque no sé qué significa eso. Para mí es mucho más importante vivir como he vivido y voy a seguir viviendo hasta que mi cerebro y mi corazón me lo permitan. Yo nunca he entendido el tema de ir a terapia”, menciona el actor que cree que es importante sentir el dolor.

Los dolores de Marlon Moreno

“No sería el actor que soy hoy ni sería el ser humano que soy hoy, si no hubiera atravesado por todo lo que he tenido que atravesar y ha sido un camino difícil, doloroso, muy doloroso. Sufro la pérdida de mi hermano mayor cuando tengo 11 años; perdí a mi mamá cuando tenía 23; la pérdida de mi papá cuando tengo 34, o sea que para mí la muerte ha estado ahí siempre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, en mi casa no me dicen que mi hermano se murió, por evitarme dolor? Creo que todo es importante y todo ayuda a formarnos de la mejor manera posible. Creo que cuando se habla de ese tema, de llevarlo a terapia para estar sano, para mí es como un gran pajazo. Eso no soluciona absolutamente nada”.

El actor, que tiene cuatro hijos, cuenta que además de Brian, el mayor, su hija Gabriela, la que sigue, estudia actuación en Nueva York. Tiene sus puntos claros en cuanto a la crianza. “¿Por qué queremos criar hijos sin traumas? ¿De dónde sale eso? Es decir, yo creo que ir a terapia es una forma de justificar el comportamiento humano, de echarle la culpa a otros de todos los problemas que tenemos, en este caso, es contarle a alguien (un terapeuta) que no conoce nada de mí para sentirme aliviado. Lo que hago conmigo mismo es que me lo cuento”.

Pese a ello, también admite que la naturaleza humana nos lleva a volver a errar. “Me veo cometiendo los mismos errores. creo que, en esencia, es muy difícil cambiar. Tenemos comportamientos repetidos”. Tampoco se dice mentiras sobre sí mismo: “Indudablemente soy muy complejo, pero me acepto como soy. Yo no voy a pelear conmigo, porque imagínate, ¿Tratar de evitar pensar como pienso? No, me castraría y eso va a concluir en una enfermedad, entonces no”.

Además de estar al aire en televisión en ‘La venganza de Analía 2’ y ‘La Vorágine’, pronto estrenará dos películas: ‘Cucu’, que rodó en República Dominicana, y ‘Pacífico’, filmada en esta zona del país.

Aquí más noticias que son tendencia