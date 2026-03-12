¿Qué le pasó a Carol The Warrior? La influenciadora murió en Cali a los 23 años

En horas de la noche de este miércoles 11 de marzo fue confirmada la muerte de Carolina Reyes, una reconocida influencer conocida como Carol The Warrior. De acuerdo con su equipo de trabajo, la también empresaria murió en una clínica de Cali, en el Valle del Cauca. La joven, oriunda del Chocó, habría permanecido hospitalizada durante los últimos días mientras enfrentaba complicaciones de salud que se acrecentaron tras un viaje a Brasil.

¿De qué murió Carol The Warrior?

“Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera... quien fue una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó. Les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos”, informaron sus familiares a través de Instagram.

En octubre del año pasado, la creadora de contenidolehabía contado a sus seguidores que estaba pasando por un complicado momento de salud. Después de múltiples exámenes, le detectaron líquido en los pulmones: “Ustedes saben que yo todas las mañanas les subía video que iba para el gimnasio. Con el tiempo empecé a sentir unos dolores en mi cuerpo,casi no les prestaba atención porque pensaba que eran dolores por los pesos o por cualquier otra cosa. Poco a poco ese dolor se iba aumentando más. Un día le dije a una tío: no aguanto más. No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo”. Un mes después, lainfluencerreveló que los médicos le detectaron cáncer, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapias.

Sus amigos y seguidores han dejado sus mensajes lamentando la noticia: “No lo puedo creer. Que Dios te tenga en tu santa gloria”, “que estés con Dios y que todo ese amor que inspiraste sea tu firme boleto para tu eterno y suave descanso Carol”, “que sea Dios fortaleciendo y dándole consuelo a toda a su familia, en especial a su madre”, “que Dios te tenga en su santa gloriaWarriorsomos todos. Te amo mi colorada”.

¿Quién era Carol The Warrior?

Carol The Warrior construyó una comunidad sólida en redes sociales gracias a su contenido motivacional y de estilo de vida. En sus publicaciones, solía compartir mensajes de superación personal, rutinas de ejercicio y reflexiones sobre la importancia de la fortaleza mental, lo que le permitió conectar especialmente con jóvenes que la veían como una figura inspiradora.

En plataformas como Instagram y TikTok, esta creadora de contenido se presentaba como una mujer perseverante y resiliente, cualidades que incluso inspiraron su nombre artístico, “The Warrior” (La Guerrera). Su contenido se centraba en transmitir disciplina, bienestar y crecimiento personal, lo que le permitió ganar miles de seguidores que hoy lamentan su partida.