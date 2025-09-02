Una casa de dinamita: historia, elenco y final explicado de la película de Netflix

La plataforma de streaming acaba de estrenar la película Una casa de dinamita o Una casa llena de dinamita, dirigida por Kathryn Bigelow, quien se llevó la buena crítica, el Oscar y los aplausos por En tierra hostil.

Una vez más la historia muestra cómo Estados Unidos y el mundo en general, están en peligro luego de que poderosos enemigos lancen un misil que inicialmente pone en riesgo a Chicago.

Se trata de un thriller policíaco que muestra 20 minutos de peligro e intensidad desde distintos puntos de vista. De esta manera, el espectador ve cómo los funcionarios estatales deben tomar las mejores decisiones para salvar al país de la fatalidad.

El reloj corre mientras la amenaza avanza y el hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos debe pensar muy bien qué decisión tomará, bien sea siguiendo los consejos de sus asesores o su propio instinto.

En este rol está el británico Idris Elba, quien pese a ser popular y muy carismático, no parece tener las herramientas para saber qué hacer ante el apocalipsis que parece avecinarse. Lo que si hay en el ambiente son dudas y preguntas sobre qué es lo más adecuado.

El final inesperado de ‘Una casa de dinamita’

El desenlace de la comentada película es el que muchos no quieren cuando se sientan frente a la pantalla: uno abierto y personal. En realidad, no hay final convencional o cerrado, esta vez cada espectador tiene que decidir qué sigue, ya que en la apuesta de Netflix no hay uno en particular.

La directora Kathryn Bigelow mencionó que en el final de Una casa llena de dinamita, el presidente no toma ninguna decisión, ya que esto es responsabilidad de la audiencia. “[Lo hice] para dar pie a debate. Darle al público el momento para decidir qué final quiere. Está en nuestras manos”, sugirió en una charla en el New York Film festival donde se presentó la cinta.

Dicho esto, la directora espera que cada espectador le añada el desenlace que desee dependiendo de sus posición política moral o incluso su gusto.

EN el elenco de la comentada cinta que ya cuenta con el respaldo de la crítica están: Rebecca Ferguson (la Ilsa Faust de Misión Imposible, Silo), Idris Elba (The Wire, Thor, Escuadrón Suicida), Tracy Letts (Homeland), Greta Lee (Vidas pasadas), Jared Harris (Sherlock Holmes: Juego de sombras, Chernobyl) o Anthony Ramos (Ironheart), entre otros.

