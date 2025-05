Reaparece panelista de Fox News que se desmayó en emisión en vivo: “Fue aterrador”

En las transmisiones en vivo suelen suceder inconvenientes de orden técnico o errores de tipo humano que luego pasan a la posteridad como simpáticas anécdotas, sin embargo cuando se trata de asuntos de salud que afectan a quien está emitiendo y se ve obligado a interrumpir esa labor, el panorama es distinto, pues los televidentes siempre quedan inquietos o preocupados por lo que ven y generalmente cuando eso sucede a un conductor, esto termina convertido en noticia opacando los mismos titulares planeados.

Eso fue lo que sucedió a comienzos de semana en el canal Fox News cuando la periodista y panelista republicana Camry Kinsey estaba comentando en la emisión y repentinamente sufrió un desmayo. Ocurrió mientras participaba en un segmento sobre las recientes opiniones del expresidente Joe Biden, en ese momento comenzó a perder la coherencia de su intervención y, seguidamente, cayó de su silla inesperadamente.

La situación que tomó por sorpresa a su compañero de emisión, Jonathan Hunt, quien siguió en cámara y luego, dio paso a comerciales, de inmediato ocupó la atención. Algunos cibernautas criticaron duramente a Hunt, por no detener su emisión y auxiliar a Camryn.

La comentarista política, vinculada al entorno de Donald Trump, fue atendida por paramédicos tras desmayarse en pleno programa.

Panelista que se desmayó en emisión se pronuncia

La periodista, visiblemente recuperada del impase, se pronunció sobre lo acontecido un par de días después.

"Quiero empezar agradeciendo al increíble equipo de Fox News y a los paramédicos que respondieron con tanta rapidez y cuidado. Fue un momento inesperado y aterrador, pero gracias a su profesionalismo y amabilidad, me encuentro bien.

A todos los que me llamaron, me mandaron mensajes, rezaron o me contactaron, gracias de corazón. Su apoyo ha sido fundamental.

Me lo estoy tomando con calma, me mantengo hidratado, dejo que mi cuerpo descanse y le doy gracias a Dios porque todo está bien.

Puede que no haya sido como planeé terminar el segmento, pero pronto volveré a su televisor. ¡Espero que sea lo suficiente para finalmente terminar mi comentario sobre Kamala!“, expresó en sus redes sociales.

Camryn Kinsey fue funcionaria del gobierno de Donald Trump, donde trabajó como directora de relaciones externas en la Oficina de Personal Presidencial por seis meses. Por su experiencia, la comunicadora y experta en política es habitualmente invitada a hablar sobre temas coyunturales de la política norteamericana.

