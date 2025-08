Renzo conoció al hijo que tuvo con Anamar, de ‘Desafío XX’: “Perdón”

La participante de ‘Desafío XX’ Ana María Restrepo estuvo en los titulares en el 2024 por cuenta de los señalamientos que hizo contra su compañero de reality Renzo Meneses, quien la habría maltratado físicamente. La pareja rompió y luego trascendió que ella estaba embarazada.

En su proceso de gestación AnaMar como es conocida la deportista indicó que asumía ser padre y madre de su hijo y procuró no referirse al progenitor del pequeño.

“Mi rol de papá y mamá es como un poco difícil, pero creo que ya me estoy preparando para serlo. Va a tener una mamá maravillosa, voy a ser el papel del dos si es necesario. No le va a faltar amor, tiene muchos tíos, mi familia ya lo ama y lo estamos esperando con muchas ansias. Para adelante con toda, porque las mamás lo pueden todo“, aseguró en entrevista con La Red.

A lo largo de su embarazo se vio acompañada de algunos de sus antiguos contendores de Deafio y familiares. Renzo se mantuvo alejado.

EL fin de semana pasado Anamar dio a conocer que el pequeño al que había llamado Ethan nació. Lo anunció en sus redes sociales.

El jueves 31 de julio reveló que el pequeño estaba en la unidad de cuidados de neonatos y no había podido cargarlo. El bebé tiene algunos quebrantos debido a que nació antes de tiempo. “El jueves 24 de julio tenía mi cita de control normal, y yo ya venía con diagnóstico de preeclampsia y el percentil de crecimiento del bebé venía bajito, entonces tenía que estar en revisión cada semana. Después de mi cita normal me programan cesárea urgente porque el diagnóstico era preeclampsia severa, por eso venía tan hinchadita, ya mi cuerpo no daba más“, escribió.

Contó después que “Ethan nació de 36 semanas por cesárea. Por ser un bebé prematuro, nació bajito de peso y muy chiquitico, quedó hospitalizado en UCI Neonatales y yo en cuidados especiales por la preeclampsia. Estuve 4 días hospitalizada, ya me dieron de alta y mi bebé quedó en UCI”.

La deportista visita a diario al bebé y dos veces al día se extrae la leche materna para que su hijo la consuma. “Hasta el día de hoy no he podido cargarlo, pegarlo al seno, todavía no se puede sacar de la incubadora, regresar a casa si él ha sido muy duro después de tenerlo 8 meses conmigo en mi pancita y luego ya no. Estar sin él es demasiado raro y muy triste, pero él está súper bien, solo está en UCI para ganar peso y ya le darán de alta. Espero con ansias ese momento”, confesó en sus redes.

Renzo, de ‘Desafío’, confirma que es el papá del bebé de AnaMar

Ahora ha sido Renzo Meneses, su expareja quien se ha manifestado sobre el pequeño. Lo hizo este fin de semana subiendo una foto y un emotivo mensaje. De esta manera queda claro que él es el padre y que estará pendiente de su hijo.

Historia de Renzo en sus redes sociales luego de visitar a su hijo Fotografía por: Instagram

“Hijo mío, no imaginas la fuerza que has despertado en nosotros. Aquí estamos juntos turnándonos para darte calor, para que sientas que no estás solo ni un segundo. Tu llegada trajo una mirada hermosa, recordándonos lo que realmente importa y amarte sin medida”, escribió el exdesafiante que luego se mostró arrepentido: “Perdón por lo que aún no entendemos, pero amor, amor es lo que sobra. Por ti, lo que sea mi rey. Te amamos profundamente. Estoy aquí para ti, contigo, por siempre. Siempre hay una nueva oportunidad de mejorar”, escribió y subió una imagen de su paso por la unidad de neonatos.

