Hijo de Anamar, del ‘Desafío’, está en UCI: “no he podido cargarlo”

Ana María Restrepo, conocida como Anamar, es recordada por su participación en el Desafío XX. Hizo parte de los equipos Gamma y Omega, y tras su salida del programa, inició un romance con Renzo Meneses que terminó en acusaciones de supuesto maltrato intrafamiliar.

En medio de esa polémica, la deportista reveló que estaba embarazada del también exparticipante del Desafío; sin embargo, aseguró que sacaría a su hijo adelante sola, pues su excompañero sentimental habría dudado de su paternidad.

A través de sus redes sociales, la modelo publicó detalles del avance de su embarazo y se había mostrado emocionada con la llegada de Ethan, su bebé. Algunos de sus excompañeros del programa de Caracol Televisión, la acompañaron durante este proceso.

¿Qué pasó con Anamar del ‘Desafío’?

El pasado fin de semana, la creadora de contenido anunció el nacimiento de su bebé. Sin embargo, el pasado jueves hizo una publicación en sus redes revelando que tuvo que dar a luz antes de tiempo:

“El jueves 24 de julio tenía mi cita de control normal, y yo ya venía con diagnóstico de preeclampsia y el percentil de crecimiento del bebé venía bajito, entonces tenía que estar en revisión cada semana. Después de mi cita normal me programan cesárea urgente porque el diagnóstico era preeclampsia severa, por eso venía tan hinchadita, ya mi cuerpo no daba más", escribió.

La deportista contó que ese día no tenía nada preparado para el nacimiento de su hijo. Debido a la urgencia, ella y su bebé quedaron hospitalizados: “mi hermana llega corriendo con lo primero que encontró mío y de Ethan, todo fue muy rápido. Ethan nació de 36 semanas por cesárea. Por ser un bebé prematuro, nació bajito de peso y muy chiquitico, quedó hospitalizado en UCI Neonatales y yo en cuidados especiales por la preeclampsia. Estuve 4 días hospitalizada, ya me dieron de alta y mi bebé quedó en UCI".

Mientras el bebé continúa en la clínica, ella lo visita todos los días; sin embargo, hasta el momento, no ha podido cargarlo: “todos los días voy al hospital dos veces al día a extraerme la lechita y a visitar a mi bebé. Hasta el día de hoy no he podido cargarlo, pegarlo al seno, todavía no se puede sacar de la incubadora, regresar a casa si él ha sido muy duro después de tenerlo 8 meses conmigo en mi pancita y luego ya no. Estar sin él es demasiado raro y muy triste, pero él está súper bien, solo está en UCI para ganar peso y ya le darán de alta. Espero con ansias ese momento".