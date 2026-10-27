Revelan la causa de muerte del papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez

La familia de Sonia Restrepo atraviesa nuevamente un momento de dolor. José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de la viuda de Yeison Jiménez, falleció el miércoles 21 de octubre a la edad de 59 años, una noticia que volvió a enlutar a sus seres queridos nueve meses después de la muerte del cantante de música popular.

La noticia fue confirmada por Geimar Restrepo, hermano de Sonia, quien compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su padre y le dedicó un breve mensaje de despedida. La publicación generó muestras de solidaridad para la familia, que tiene raíces en Pensilvania, Caldas.

¿De qué murió el suegro de Yeison Jiménez?

De acuerdo con información divulgada por ‘La Corona TV’, programa de entretenimiento del canal CityTV, los resultados preliminares de Medicina Legal apuntarían a que José Sigifredo Restrepo Ospina murió a causa de un paro cardiorrespiratorio agudo.

Además, según la información divulgada, durante la inspección del cuerpo no se encontraron signos de violencia física ni elementos que indicaran la intervención de terceras personas. Estos hallazgos hacen parte de la valoración realizada tras el fallecimiento y apuntan a una causa de origen médico.

Sin embargo, hasta ahora el informe pericial completo de Medicina Legal sobre la muerte del suegro de Yeison Jiménez no ha sido divulgado públicamente, por lo que no es posible ampliar las circunstancias clínicas del fallecimiento más allá de lo señalado en ese espacio, al menos por ahora.

José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo.

El padre de Sonia Restrepo fue encontrado sin vida el pasado miércoles 21 de octubre en el sector de Los Tanques, una zona rural de Pensilvania, según información publicada por La Patria. El hallazgo ocurrió durante la mañana, cuando una persona que transitaba por el lugar alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo.

Tras recibir el aviso, las autoridades llegaron al sitio y realizaron la inspección correspondiente. El hecho generó preocupación entre los habitantes del municipio, donde la familia Restrepo tiene vínculos y es conocida por la comunidad.

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A pesar de que la viuda de Yeison Jiménez no se ha pronunciado sobre este aspecto, sí envió un mensaje de despedida en el cual lamentó la partida de su padre y recordó la pérdida que sufrió en enero pasado, cuando el artista sufrió un siniestro aéreo. Además, aprovechó para compartir una emotiva reflexión con sus seguidores.

“En un abrir y cerrar de ojos, la persona que hoy te abraza mañana puede convertirse en un recuerdo. Hoy soy testigo firme de que el dolor del alma verdaderamente te puede matar en vida, pero también soy testigo de que Dios es la única fortaleza real, nuestro refugio indestructible ante las mayores tristezas y adversidades. Por eso, hoy, con el alma partida, pero con el corazón lleno de fe, quiero dejarles un mensaje desde lo más profundo de mi dolor: perdonen hoy. No se lleven rencores ni odios a la cama. Mañana puede ser demasiado tarde para decir ‘lo siento’”, Sonia Restrepo.

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