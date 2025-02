Samuel, el hijo de Kaleth Morales y ex ‘La Voz Kids’, será papá ¿Con quién?

El 23 de agosto del 2005 falleció Kaleth Morales, luego de sufrir un accidente automovilístico. Ese día el mundo de la música perdió al llamado Rey de la Nueva Ola del Vallenato, que con tan solo 21 años, ya se visualizaba como un grande ese género musical.

Con la tragedia se enlutó a la familia Morales, ampliamente reconocida en el vallenato; su padre Miguel Morales fue fundador de Los Diablitos y un músico de tal trayectoria, que el canal Caracol realizó una bioserie basada en la vida de esta familia llamada ‘Los Morales’.

La muerte de Kaleth también dejó huerfanos a dos pequeños: una niña llamada Katrinalieth y un pequeño de apenas seis meses llamado Samuel, a quien le llamaban ‘el salvador’.

Hoy Samuel Morales Castilla procura hacerse un nombre en el ambiente musical y seguir el legado de su abuelo y su padre. Desde muy niño se inclinó por la música y hace 10 años estuvo en ‘La Voz Kids’. En el año 2015, se inscribió y fue aceptado, pero hubo inconvenientes para llegar a la audición de Bogotá. En el 2018 intentó nuevamente y pasó.

El artista tuvo su primer gran concierto el 17 de febrero del 2023 en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, allí presentó su primer álbum. Personalmente, mantiene una relación con Indira Santamaría, que vale la pena mencionar le ha valido críticas, ya que ella es siete años mayor. Samuel le ha salido el paso a esos comentarios digitales y ha defendido a su pareja.

“Yo siento que es más por los estigmas. La gente se ataca porque ella es mayor que yo. Hay mucha gente que cree que ella tiene 28 años 0 27. Nosotros nos llevamos tres años nada más, o sea, yo tengo 19 y ella tiene 22. Bueno, y también por el hecho de que cuando yo la conocí a ella, ya tenía una bebé. Entonces, esos han sido los dos factores. Otro factor es que, y según la gente eso es algo que pasa por las redes, y es de que la gente crea una imagen de las personas a partir de lo que ven en redes sociales sin conocer. Y lo peor es que afirman las cosas”, dijo en una entrevista para el podcast Desparcha2.

Samuel Morales acaba de cumplir 20 años y será padre

Samuel, que el pasado 5 de febrero cumplió 20 años, ahora da una noticia a sus cibernautas. Anunció que junto a Indira será padre por primera vez.

“Dios, gracias por cumplir el sueño más bonito y preciado que tenía. Tú conoces nuestros corazones y sabes lo que lo anhelamos. Desde el momento en que supe que sería papá, solo me imagino teniéndote en mis brazos , abrazándote y dándote mucho amor, porque me harás el hombre más feliz del mundo. Eres el reflejo de nuestro amor”, escribió en su Instagram en un mensaje compartido con su compañera que rápidamente se llenó de likes y de comentarios felicitándolo. “Hij@, mamá y papá te esperan con los brazos abiertos. ¡Ya queremos conocerte mi pequeñ@!”, finalizó Morales en su mensaje que acompañó con una foto junto a Indira, a quien aún no se le nota el embarazo.

