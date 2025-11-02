Hijos de Juan Gabriel: quiénes son, cuántos, qué hacen y quién es su madre

La serie ‘Juan Gabriel: debo, puedo y quiero’ se ha convertido en una suerte de revelaciones alrededor de la vida privada y familiar del artista, fallecido el 28 de agosto del 2016 en California, Estados Unidos a los 66 años.

El artista cuyo nombre de pila era Alberto Aguilera Valadez se preocupó por mantener su vida personal resguardada y cuando era cuestionado por sus relaciones, sus hijos o incluso, en ocasiones, su pasado, procuraba respuestas lacónicas o ambiguas.

El tema de sus hijos fue uno de los más esquivados, pese a que era de conocimiento que tenía cuatro, aunque en realidad, fueron cinco, teniendo en cuenta uno que adoptó a edad preadolescente y que no vivió todo el tiempo con él.

¿Quién fue Laura Elena Salas en la vida de Juan Gabriel?

El nombre de Laura Elena salas, la hermana de Jesús Salas uno de sus grandes amigos, resurge también con el estreno de Netflix, ya que allí se escucha su voz y se ve junto a los hijos del artista.

Se sabía que Laura Elena era una gran amiga de Juan Gabriel, con quien convivió junto a los hijos de él y conformaron una familia, no obstante, no hubo relación sentimental entre Laura y el cantante. En la serie se confirma que ella se encargó de la crianza y se convirtió en la madre de los pequeños. Fue su gran amiga.

¿Cuántos hijos tuvo Juan Gabriel?

Sobre los hijos, en la serie se emite la entrevista con Fernando del Rincón donde se refiere a ellos y menciona que a todos los considera iguales. Se sabe que Iván Gabriel Aguilera fue el mayor y concebido mediante la fertilización in vitro, siendo Laura la madre biológica y el artista, el padre.

Iván hace parte del documental y es considerado el heredero universal del artista, así como su benefactor principal. Él reside en Estados Unidos, está casado y tiene dos niños: Iván y Florencia. Es el encargado de mantener su legado.

Otros tres hijos fueron adoptados desde bebés y llevan, igual que Iván, el Gabriel como segundo nombre.

Joan Gabriel Aguilera, intentó seguir los pasos musicales del Divo, lanzando algunos proyectos inspirados en su estilo, pero no ha alcanzado popularidad más allá de ser hijo del artista. Algunos medios registraron en el 2013 que fue detenido por las autoridades por manejar ebrio. Reside en Estados Unidos.

Hans Gabriel Aguilera es otro de los hijos de Juan Gabriel y quien también reside en el país del norte, prefiriendo el perfil bajo. En sus tiempos de juventud también tuvo problemas por manejar alicorado. Actualmente lleva una vida alejada de lo público.

Jean Gabriel Aguilera es el más joven de los hijos y el que mayor interés en la música ha mostrado. En su cuenta de Instagram deja ver que vive entre México y Estados Unidos y presenta shows, algunos en homenaje a su padre. Fue ahijado de Rocío Dúrcal.

Existe un quinto hijo que Juan Gabriel adoptó cuando estaba en sus 12 años del albergue que él mismo fundó, aunque no creció bajo el mismo techo con sus hermanos. Se llama Alberto Aguilera Jr. En 2012 tuvo líos legales en Estados Unidos y estuvo en libertad bajo palabra. No se sabe mucho de él.

Algunos aseguran, aunque en la serie documental no se menciona, que hubo un sexto hijo llamado Joao Gabriel Alberto, quien afirma ser hijo del divo y producto de una relación que tuvo con una empleada llamada Consuelo Rosales, esto realmente nunca ha sido confirmado por el entorno del intérprete de ‘Amor eterno’.

Juan Gabriel como papá

Lo que sí es cierto es que Juan Gabriel nunca quiso que sus hijos estuvieran expuestos. Vivir un tiempo en Santafé y luego trasladarse a Florida, estados Unidos era parte de su plan o estrategia para evitar que la prensa los buscara o fotografiara.

según el estreno de Netflix, el artista que no creció en una familia con calor de hogar procuraba compartir con sus hijos, celebrar sus cumpleaños, llevarlos de viaje y en general, estuvo muy pendiente de la crianza de los cuatro que vivieron bajo el mismo techo con él.

