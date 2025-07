Shakira regresaría a España en el 2026. Esto se sabe

Shakira sigue generando noticias alrededor de la que calificó la gira más importante de su carrera y que actualmente lleva por Estados Unidos; estará en Phoenix, San Diego, Paradise, Fresno y San Francisco próximamente y luego, regresará a México, Ecuador, Argentina y Colombia. En nuestro país tendrá fechas en Cali y una más en Bogotá.

A comienzos de diciembre culminará esta parte del tour Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, desde que lo empezó en febrero de 2025, sus seguidores españoles se han preguntado cuándo regresará al país donde estuvo radicada junto a Gerard Piqué y nacieron sus hijos Milan y Sasha.

Shakira anhela volver a cantar en España

La cantante había declarado en entrevista a Telediario, los anhelos que tenía de volver a cantar en España, teniendo en cuenta lo importante que fue este país en su vida. “Por supuesto que voy a ir a España a cantar, me muero si no voy a España a cantar... Es un deber y un gran deseo poderme encontrar con mi público español, sé que va a ser épico”.

No obstante, no anunció fechas para tocar en tierra ibérica. Ahora según ha señalado Europa Press y algunas cuentas especializadas, el equipo de la cantante estaría negociando dos grandes recitales en España.

La intérprete de Ojos así y El Jefe se estaría presentando en Madrid y Barcelona en mayo del 2026. Según Sergio Ospina, periodista, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour estaría en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española, y en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Aunque de momento no hay fechas especificas, definitivamente la artista incluirá a España, pues a GQ también había anticipado: “es un país que siempre será querido… Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, dijo antes de empezar el tour que considera el más grande y espectacular de su carrera que ya cumplió 35 años.

