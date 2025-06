Shakira se pronuncia sobre cancelación de shows. Alcaldesa de Washington responde

No ha sido una semana buena para Shakira, dentro de su gira global ‘Las Mujeres ya no lloran’, pues después de cancelar sus dos conciertos en Boston, donde actuaría en el Fenway Park, también se oficializó que no podrá presentarse en la capital estadounidense.

En la primera ciudad trascendió que los inspectores presentes en el lugar cancelaron, ya que identificaron que había elementos estructurales que no estaban a la altura.

Este fin de semana la intérprete de ‘Te felicito’ llegaría a Washignton D.C., y actuaría en el marco de las festividades del WorldPride, el festival LGBTQ+ más grande del mundo.

No obstante, el Nationals Park, lugar de concentración, informó que “debido a complicaciones con el concierto anterior en Boston, la producción completa de la gira de Shakira no pudo ser transportada a Washington, D. C. a tiempo para su presentación programada en el Nationals Park el sábado 31 de mayo. Por lo tanto, el concierto en Washington D. C. ha sido cancelado. A pesar de todos los esfuerzos para que se realice, no es posible seguir adelante según lo planeado”.

Shakira expresa su dolor por cancelaciones

La reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos lamentaron haber pedido permiso en sus trabajos o haber viajado desde otras ciudades para no ver a la artista.

Ella, por su parte, se mostró afectada y explicó: “He estado contando los días, emocionada por reunirme con mis fans en Washington y Boston, y mi equipo y yo hemos hecho todo lo posible para que suceda, pero no depende de ninguno de nosotros ahora mismo, y estoy devastada porque estos shows simplemente no fueron posibles esta vez. Prometo que haré todo lo posible para estar con ustedes lo antes posible”.

Sobre las causas de las cancelaciones medios como The Mirror sugirieron que se pudo tratar de algo relacionado con el techo del escenario. El 30 de mayo se hizo el desmonte del escenario.

Este sábado Shakira se refirió en sus historias a las cancelaciones y a su sentir frente a la situación: “Nada es más doloroso para un artista que tener que cancelar conciertos con lleno total en estadios, como en Boston y Washington, por razones más allá del control de uno”, puntuliuazó.

Así mismo, envió un mensaje de agradecimiento por acompañarla siempre: “Hemos navegado juntos por cada bache del camino y ustedes siempre me han llevado al otro lado. Los quiero con todo”.

Alcaldesa de la capital estadounidense se refiere a Shakira

Por su parte, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, respondió en un acto público sobre la cancelación del evento en la ciudad.

“Shakira, ven aquí. Tienes el resto de la semana para venir. Ven aquí, te amamos. Queremos verte. Queremos trabajar y tener fiesta contigo”, dijo la primera mandataria d ella ciudad.

De momento no se han revelado posibles fechas de los conciertos cancelados. Se sabe que este lunes 2 de junio la colombiana se presentará en Atlanta.

