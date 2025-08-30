Logo Revista Vea
Silvestre Dangond suspendió show en Feria de Cali. “No me siento bien” ¿Qué le pasó?

Silvestre Dangond se presentó este domingo 28 de diciembre en concierto en el marco de la Feria de Cali, sin embargo, este se acabó intempestivamente cuando el artista reveló que no estaba en condiciones de seguir.

Por Luz Alexi Castillo
29 de diciembre de 2025
Fotografía por: Mauricio Dueñas Castañeda

El 2025 ha sido un año bastante movido para el cantante Silvestre Dangond. El nacido en Urumita ha dado una serie de conciertos en medio de su gira ‘El último baile’, que se convirtió en el reencuentro musical con el acordeonero Juancho de la Espriella, con quien conformó uno de los dúos más exitosos del vallenato hace dos décadas en Colombia.

La gira anunció su presentación en el marco de la Feria de Cali para el domingo 28 de diciembre en el Diamante de Beisbol de la capital vallecaucana. El concierto comenzó sin novedad, sin embargo, a lo largo del mismo, el artista expresó no sentirse del todo bien. El show, que estaba programado para durar cuatro horas, se vio interrumpido a las 2 horas cuando el artista se bajó de la tarima.

Silvestre Dangond dijo en tarima no sentirse bien

Los usuarios de la red X comentaron que hubo presencia de ambulancias en inmediaciones del diamante y algunos se preocuparon por la salud del artista, no obstante, no ha habido pronunciamiento oficial posterior de la disquera o el cantante, sobre lo sucedido, pero por lo que referenciaron algunos asistentes fue un asunto de salud.

El urumitero de 45 años famoso por temas como ‘cásate conmigo’, ‘Volvamos a ser novios’, indicó: “No me siento bien, la verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”, antes de bajar del escenario. En videos que circulan en las redes sociales el artista dice “Quieren que se rían.... tengo el culito pelao, ya no puedo seguir”, indicando las consecuencias de un aparente malestar estomacal.

Hay que mencionar que en el 2026 el cantante y Juancho de la Espriella también tienen planeados algunos conciertos para el 2026 entre ellos anunciaron subir al escenario del Festival de la Leyenda Vallenata en abril próximo.

Noticia en desarrollo....

