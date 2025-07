Tania Valencia, de La Casa De Los Famosos, está embarazada. ¿De quién?

Hace menos de un mes, Tania Valencia, quien fuera la última protagonista de la serie ‘Tu Voz Estéreo’ y una de las participantes de ‘La Casa de los famosos 2024’ anunció que estaba comprometida en matrimonio. La joven actriz vallecaucana, de 35 años, detalló que recibió la propuesta de su novio, Daniel en medio de un ambiente campestre y de manera inesperada

“Y fue un Si, si y Si Acepto @matterinthedark Como un Escopetazo al Corazón, así llegaste a mi Vida Mi amor… Atravesamos el tiempo con Nuestra Conexión“, escribió la caleña, que publicó un video donde se ve a su prometido de rodillas haciéndole la respectiva petición.

En posterior entrevista con ‘La Red,’ indicó que llevaban ocho meses juntos y que la convivencia se dio pronto, ya que con él se dio cuenta de una conexión especial.

Tania Valencia será madre por primera vez en el 2026

La actriz de proyectos como Pasión de gavilanes,Perder es ganar un poco ,y Loving Pablo ahora vuelve a sorprender en sus redes sociales. Este martes 29 de julio, anunció que será madre por primera vez junto a Daniel, un programador con quien aparece en las imágenes que compartió al mostrar una prueba de embarazo casera, que sale positiva.

“Así no más… Somos 3 en la familia 🐣” indicó junto a un video en el que Tania aparece junto a su futuro esposo, y adicionó ”Eso sí es magia”.

Amigas suyas como Lucía Aldana y Mafe Walker de inmediato le desearon lo mejor.

Ante este panorama, Tania alternará su preparación para ser madre con los detalles d ella boda, que se llevará a cabo el año próximo.

En la charla con ‘La Red’, la actriz reconoció que su relación con su prometido se ha dado algo rápido, pero explicó: “empezó suave, empezó lento, nos conocimos y claro, la primera cita me pareció divino, espectacular, pero especialmente por lo inteligente que era y porque de los pocos hombres, muy pocos hombres que no se me intimidaba también como intelectualidad. O sea, con él podía hablar de metafísica, de química”.

De igual manera, resaltó el apoyo que Daniel le ha brindado en tiempos difíciles a pesar de lo reciente que era la relación de los dos.

“Apenas nos conocíamos, llevábamos un mes y medio y me pasó a mí algo muy delicado con mi mamá en temas de salud y al mismo tiempo con un hermano mío que lo tengo en España. Uy, qué hombre para lo de los que resuelven. ‘¿Qué necesitas? Aquí estoy’. Ya, esas dos palabras para una mujer son muy importantes. Me respaldó emocional, financiera. Para mí eso fue un impacto fenomenal, un mes y medio”, dijo en dicha charla.

De momento, Tania tendrá que ponerse al día con algunos de los sacramentos como el bautizo, la primera comunión y la confirmación para casarse por la iglesia, ya que no tiene ninguno de estos.

