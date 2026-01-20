Tekashi 69 es tendencia por rumores sobre supuesta muerte ¿Qué se sabe al respecto?

En horas recientes, el nombre del rapero estadounidense Tekashi 69 (Daniel Hernández) se volvió tendencia en redes sociales a raíz de publicaciones que aseguran, sin pruebas, que habría muerto mientras permanece recluido en una prisión de Estados Unidos.

Las versiones, difundidas principalmente en plataformas digitales, generaron confusión entre seguidores y usuarios, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial que respalde dichos señalamientos.

¿Qué se sabe sobre los rumores de un ataque a Tekashi 6ix9ine?

Las especulaciones apuntan a un presunto hecho violento ocurrido dentro del centro de detención donde se encuentra el artista. Sin embargo, ni las autoridades penitenciarias, ni organismos judiciales, ni el entorno cercano del rapero han emitido comunicados que confirmen un incidente de esa magnitud o un desenlace fatal. Además, los registros públicos no reportan cambios en su situación legal ni alertas relacionadas con su estado de salud.

Precisamente, la ausencia de información oficial ha llevado a que diversos medios internacionales cataloguen estas versiones como rumores no verificados.

Cabe recordar que Tekashi 69 permanece bajo custodia desde comienzos de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Su reclusión responde a una condena de tres meses impuesta tras incumplir las condiciones de su libertad supervisada, derivada de procesos judiciales previos.

El origen de la falsa noticia estaría vinculado a cuentas anónimas y publicaciones virales que circularon sin respaldo documental, un fenómeno frecuente cuando se trata de figuras públicas con historiales controversiales. Y es que, en el pasado, se rumoreó que Daniel Hernández habría delatado a miembros de su antigua pandilla para obtener beneficios con la justicia.

Por ahora, lo único comprobado es que Tekashi continúa cumpliendo su condena en Nueva York y que no hay pronunciamientos oficiales que validen los rumores que circulan en redes.

El conocido compañero de Tekashi 69 en prisión

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC por sus siglas en inglés) es una instalación federal de detención bajo la administración de los U.S. Marshals donde se alojan internos en espera de juicio o cumplimiento de sentencia.

El MDC de Brooklyn es conocido por haber acogido a personas de alto perfil en distintos momentos, incluidos políticos y figuras del entretenimiento, y por su historia de quejas sobre condiciones de detención y estrictas medidas de seguridad. Actualmente, además de Tekashi 69, en esa misma instalación se encuentran bajo custodia Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, así como otros procesados en casos federales relevantes

