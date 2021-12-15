Tom Holland, hospitalizado de urgencia tras accidentarse en el rodaje de ‘Spider-man’

El actor británico Tom Holland, reconocido mundialmente por dar vida a Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel, fue hospitalizado tras un accidente ocurrido durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de esta popular saga. El incidente se registró el 19 de septiembre de 2025 en los Leavesden Studios, ubicados en Watford, Reino Unido.

El accidente de Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’

De acuerdo con medios internacionales como People y Entertainment Weekly, el intérprete de 29 años sufrió una conmoción cerebral leve tras una caída mientras rodaba una escena de acción.

El golpe encendió las alarmas en el set y Tom Holland fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica y permaneció en observación durante varias horas. Por fortuna, se encuentra estable y fuera de peligro.

El estudio responsable del proyecto decidió suspender temporalmente el rodaje como medida preventiva y para garantizar la seguridad del actor, quien es conocido por realizar personalmente buena parte de sus acrobacias en pantalla. Según versiones recogidas por GamesRadar, la pausa no se extendería más allá de algunos días, ya que el equipo de producción espera retomar las grabaciones en cuanto el protagonista obtenga el alta médica definitiva.

Esta no es la primera vez que Holland enfrenta riesgos físicos durante su carrera, pero sí la única —al menos por ahora— en que debió ser atendido de urgencia por un accidente en pleno rodaje. En entrevistas pasadas, el actor mencionó que disfruta involucrarse en las secuencias más exigentes de Spider-Man, aunque también ha admitido que el desgaste físico es considerable.

La noticia generó preocupación entre los fanáticos del superhéroe, quienes rápidamente convirtieron el tema en tendencia en redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación de Holland.

¿Qué se sabe sobre ‘Spider-Man: Brand New Day‘?

Se trata de la cuarta película en solitario de Peter Parker dentro de este universo cinematográfico, y aunque Marvel Studios y Sony han mantenido en reserva gran parte de los detalles, se sabe que será uno de los estrenos más esperados de 2026.

Hasta el momento, no se ha informado de retrasos significativos en el calendario oficial, aunque todo dependerá de la evolución médica del actor en los próximos días. Por ahora, la prioridad del equipo es la salud de Holland. Su recuperación marcará el ritmo para que el rodaje pueda reanudarse con normalidad y sin comprometer el estado físico del actor que, una vez más, demuestra el nivel de entrega con el que ha asumido el papel del icónico superhéroe.