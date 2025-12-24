Tylor Chase fue auxiliado por excompañero de Nickelodeon en medio de su compleja situación

Desde hace varios meses, el nombre de Tylor Chase, actor que hizo parte de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, reapareció en medios y redes sociales por una razón ajena a su carrera actoral.

Seguidores del programa y usuarios en redes sociales han mostrado preocupación por su situación personal, luego de conocerse que atraviesa un periodo de falta de vivienda y dificultades de salud.

La discusión alrededor de Tylor Chase se intensificó en días recientes debido a nuevas imágenes y videos del actor en espacios públicos de Riverside, California. Las grabaciones, en las que se le observa con un evidente deterioro físico, no tardaron en viralizarse y reactivaron la conversación sobre su estado actual.

Fue precisamente tras la difusión de ese contenido que Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la misma serie de Nickelodeon, decidió intervenir de manera directa.

La ayuda de Daniel Curtis Lee a Tylor Chase

A través de redes sociales, Curtis Lee confirmó que el 23 de diciembre se trasladó hasta Riverside con el objetivo de localizar personalmente a Chase, luego de ver las imágenes que circularon y notar que su estado parecía más delicado que en ocasiones anteriores.

De acuerdo con lo que compartió el actor, el encuentro permitió brindarle ayuda inmediata a su excompañero. Entre las acciones concretas estuvo llevarlo a comer y pagarle una habitación de hotel de manera temporal, con el fin de que contara con un lugar seguro durante varios días, especialmente en medio de las condiciones climáticas propias de esta época del año.

Daniel Curtis Lee difundió imágenes del reencuentro, en las que se les ve conversando con Tylor Chase y compartiendo tiempo juntos. Además, hizo una solicitud a todos sus fanáticos y a los de la serie:

“Si alguien sabe de un centro de rehabilitación o recuperación dispuesto a aceptar a Tylor con una beca, por favor póngase en contacto. También estoy buscando orientación de un asesor financiero sobre la creación de un fideicomiso donde los fondos se liberan sólo después de completar con éxito un programa. Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario. Mucho amor a todos los fans de Ned que han contactado con amabilidad y apoyo para él. Realmente significa mucho”.

Curtis Lee también explicó que su intención no fue exponer a su excompañero, sino ofrecer apoyo puntual y humano, además de intentar motivarlo a considerar opciones de ayuda más estables. En declaraciones posteriores, señaló que Chase sigue mostrando resistencia a aceptar programas formales de asistencia o tratamiento, una situación que ha dificultado los intentos de apoyo sostenido por parte de autoridades y personas cercanas.

La intervención del actor fue respaldada públicamente por otros miembros del elenco de Manual de supervivencia escolar de Ned, como el protagonista Devon Werkheiser, quien reconoció la complejidad del caso y la dificultad de ayudar cuando la persona afectada no está lista para recibir acompañamiento a largo plazo.

Hace varios meses, la madre de Tylor Chase se pronunció sobre esta situación y manifestó que su hijo no necesita donaciones económicas, sino atención médica especializada:

“Agradezco tu esfuerzo, pero ese dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo (...) No es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce, pero necesita ayuda médica”.

