Wilson Manyoma: de qué murió, hijos, por qué le decían ‘Saoko’ y más del salsero

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Wilson Manyoma, una de las figuras más emblemáticas del mundo de la salsa en Colombia. Julio Ernesto Estrada, mejor conocido como Fruko, fue una de las primeras personas en referirse al respecto: “Muy afligido con la noticia del fallecimiento de este gran amigo y cantante colombiano Wilson Manyoma”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

¿De qué murió Wilson Manyoma?

De acuerdo con una entrevista que Henry Manyoma, hermano del artista concedió para Caracol Radio, al parecer, en horas de la madrugada de este jueves 20 de febrero, los familiares del cantante lo habrían encontrado con sangre en su cuerpo y sin signos vitales. En los últimos meses, Manyoma había presentado varios problemas de salud, entre ellos, una afectación en su columna por causa de un golpe que sufrió en una bicicleta estática.

“Tenía una bicicleta estática que tenía como una banda. Al parecer, la banda se reventó y le cogió parte de la columna; le afectó la columna y parte de la cabeza”, mencionó la fuente citada anteriormente.

Asimismo, reveló que hace unos días, el artista había sufrido una fuerte caída en el baño de su casa, donde se golpeó la cabeza, por lo que fue internado en una clínica. El pasado lunes 17 de febrero le habían dado de alta, pero, al parecer, el artista se mostró decaído, con poco apetito. “El día lunes lo dieron de alta, y pasó una noche no tan tranquila. Ayer que estuvimos no había desayunado a eso de las 10 de la mañana. Estuvo con sueño, y anoche viendo que casi no comía”, afirmó el hermano de Manyoma.

¿Quién era Wilson Manyoma y cuántos años tenía?

Nació en el barrio Alameda de Cali, Colombia, el 30 de agosto de 1951. Tenía 73 años. Manyoma creció en un entorno musical lleno de salsa y otros ritmos caribeños. Desde joven, mostró su pasión por el canto y el baile, destacándose en los populares “grilles” de Juanchito, donde se reunían los amantes de la salsa para escuchar cantar a artistas como Peregoyo y su Combo Vacaná, Los Supremos, al pianista peruano Alfredo Linares y a los integrantes de la Sonora Juventud.

A los 22 años tocó la puerta de la disquera Fuentes en Medellín y aunque no tenía una recomendación diferente a su propia voz, poco a poco se fue sumergiendo en el mundo de la salsa hasta convertirse en una leyenda en el país.

Comenzó a desarrollar su estilo y a ganar reconocimiento en el ámbito local cuando se unió a la agrupación Sonora Juventud. Allí, se desempeñó primero como utilero y luego como vocalista principal. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en la década de 1970, cuando se unió a la legendaria orquesta Fruko y sus Tesos, al lado del también legendario Joe Arroyo, con quien interpretó temas icónicos como El preso, Los charcos y Tú sufrirás.

La canción El preso se convirtió en el tema de salsa más emblemático grabado en Colombia, siendo incluso considerada el “himno de la salsa en Colombia” por expertos como Sergio Santana y Octavio Gómez. Durante su época dorada con Fruko y sus Tesos, Saoko también popularizó otros éxitos como El patillero, Mi río Cali, Zafra y molienda, Yo pongo la plata, Descarga espectacular, Llueve que llueve, Anita tun tun y El son del tren.

Después de su salida oficial de la orquesta de Fruko en 1982 debido a problemas de adicción, Manyoma tuvo varias reapariciones en la agrupación tras su rehabilitación. Al mismo tiempo, colaboró con otras orquestas como The Latin Brothers, La Sonora Dinamita, Afrosound, Alfredo de la Fe y su propia orquesta, Wilson Manyoma y la orquesta Saoko.

¿Por qué le decían ‘Saoko’ a Wilson Manyoma?

El artista de 73 años era conocido por apodo de ‘Saoko’, el cual se volvió muy significativo a lo largo de su carrera profesional. En una entrevista con Se dice de mí, Manyoma había revelado el origen de ese sobrenombre.

Según contó, surgió luego de una conversación con Antonio Fuentes, quien fue el fundador de Discos Fuentes. Él le preguntó a Wilson sobre su nombre artístico y al ver que no tenía ninguno, lo apodó ‘Saoko’ que significa chispa, sabor y color, características que lo identificaban perfectamente.

¿Cuántos hijos tuvo Wilson Manyoma?

Wilson era padre de ocho hijos. Algunos de ellos comparten su nombre, pues, según dijo el artista, lo hizo con la intención de perpetuar su legado a lo largo de las generaciones.