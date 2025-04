Yeferson Cossio y su novia rompen compromiso matrimonial: “Decidimos cortar”

El pasado día de San Valentín, el reconocido generador de contenido Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez se comprometieron. En una romántica cita, él le pidió la mano a la joven modelo, con quien llevaba algo más de dos años de relación.

Yeferson y Carolina, que habían compartido con sus seguidores sus viajes por diversos destinos como Cartagena, Mykonos o Disneylandia, recibieron miles de felicitaciones por el paso que habían decidido dar. Sus followers estaban atentos a la publicación de la fecha de la boda y a los pormenores de ella.

¿Por qué terminaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Sin embargo, este viernes 11 de abril, casi dos meses después el generador de contenido de 30 años sorprendió al confirmar que su noviazgo terminó hace dos semanas.

En un video, Cossio quiso poner fin a los rumores que se habían presentado en torno a su noviazgo.

“Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas”, mencionó tajante Yeferson quien enseguida aclaró que no hubo terceros.

No hubo infidelidad de ninguna de las dos partes para que no vayan a empezar con los chismes”, mencionó.

Luego, detalló un poco sobre las causas de la ruptura, relacionadas más con la evolución de las personas y la relación misma.

“Al principio, nosotros antes de empezar teníamos unos acuerdos por decirlo así que resultan mutuamente… Ya no estamos de acuerdo con muchos acuerdos mutuos que hicimos inicialmente… ya no íbamos como la misma onda, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes”, dijo el antioqueño.

“Entonces como mucha gente lo esta especulando y están comentando ‘ay ya no se siguen’, yo prefiero antes de que empiecen esas páginas de chismes a bla ba, de una vez que salga de mi boca”, zanjando así cualquier especulación.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez dejaron de seguirse en redes sociales

Más adelante, explicó por qué ya no se siguen en las redes sociales con su ahora exnovia.

“Caro y yo decidimos cortar la relación, no hay peleas no hay nada… obviamente uno decide distanciarse… esas cosas pasan… por la salud mental uno decide distanciarse, ya es mejor quedarse así con el bonito recuerdo y todo, felices”.

Y finalmente anticipando que surjan dudas sobre l veracidad de sus palabras o atribuyan las mismas a una broma, Yeferson indicó: “Yo no charlaría (bromearía) con eso, yo me iba a casar. Para que dejen de especular vuelvo y digo, no fue infidelidad ni nada de esas chimbadas”.

Yeferson, de 30 años, y la modelo Carolina Gómez, de 21 años, se conocieron, luego de que su exmánager se lo presentara con el objetivo de que juntos pudieran generar contenido.

De momento, ella no se ha pronunciado al respecto.

