Yina Calderón le llevó serenata a Epa Colombia a la cárcel. Hubo pirotecnia

Este 9 de julio Epa Colombia cumple 29 años y lo celebra en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple su condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia por actos vandálicos que sucedieron en el 2019.

La empresaria de keratinas, Daneidy Barrera, que solicitó la detención domiciliaria, misma que le fue negada por no cumplir con los requisitos que se necesitan para ello, recibió a primera hora de la madrugada una emotiva serenata de cumpleaños que su amiga la exparticipante de La Casa de los famosos, Yina Calderón le llevó.

Calderón había anticipado en entrevista con Buen día Colombia que le llevaría este homenaje a su amiga para fortalecer los lazos entre ellas. “Cumple años la otra semana, vamos a ir a llevarle unos mariachis afuera de la cárcel, por allá en una esquina. Además, vamos a mirar si nos dejan tirarle unos globos para que los mire”, afirmó la empresaria.

Así le cantó Yina Calderón a Epa Colombia en sus 29 años

Volviendo a la serenata, las imágenes muestran a la ex participante de La Casa de los famosos cantando el icónico tema de Roberto Carlos, ‘Amigo’. La misma Yina compartió en sus historias que en la celebración, a la que fue con torta de cumpleaños y voladores, se hizo en una calle aledaña a la cárcel desde donde, al parecer, Epa la escuchó, pues en el video se oye una voz a lo lejos y posteriormente, los aplausos de Yina y sus acompañantes. Calderón escribió: “Feliz cumpleaños amiga”.

Yina no acudió sola, fue con sus excompañeros de reality, la rusa Yana Karpova y Marlon Solórzano. Unas horas antes de ir a la cárcel mostró en sus redes que ellos llegaron a su casa, para luego ir a la cárcel con los músicos.

“Todo Colombia estamos contigo, pronto vas a salir de ahí, amiga… feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que cumplas muchos más y el próximo nos emborrachamos”, le gritó.

Yina escribió también: “nos escuchó” con emoticones de llanto y subió la imagen donde parece contestarle Epa.

Epa, quien cumple su condena desde el 30 de enero, deberá cumplir 5 años y cinco meses en prisión. De momento, no ha aceptado la visita de su amiga Yina en la cárcel, pero Calderón ha declarado entender que ella prefiere solo ver a su familia en estos momentos tan complejos.

“No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un reality está en una cárcel, lleva ya seis meses”, mencionó Yina.

