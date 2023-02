¿Bad Bunny tendría un hijo con Kendall Jenner? Esto dice Mhoni Vidente

Bad Bunny y Kendall Jenner son, al parecer, la nueva pareja del espectáculo internacional. Todo comenzó cuando la cuenta de Instagram Deuxmoi que una modelo, a quien llamó inicialmente ‘soltera’, había sido captada besándose con el famoso ‘conejo malo’ en The Streets Bird Club, un exclusivo lugar en Los Ángeles, ciudad donde el famoso Benito Antonio Martínez Ocasio compró una mansión. Días después, el cantante, a quien hasta hace poco se relacionaba sentimentalmente con Gabriela Berlingeri, a quien define como su ‘íntima amiga’ , fui visto, de nuevo, con la modelo nacida en Los Ángeles, integrante de las Kardashian, una de las familias más poderosas de la farándula.

Según Mhoni Vidente, Bad Bunny será padre este año. Foto: Getty Images

Según The U.S. Sun, Bad Bunny y Kendall Jenner tuvieron una segunda cita acompañados por Justin Bieber y su esposa Hailey. Aunque al lugar, ubicado en Malibú, llegaron y se fueron por separado, no pudieron impedir que los medios, y por supuesto los curiosos, se dieran cuenta de su presencia. Una fuente consultada por People dijo que “él es diferente de los chicos con los que ella salió en el pasado. Es muy encantador”.

¿Bad Bunny se olvidó de Gabrela Berlingeri?

Mhoni Vidente decidió hablar sobre la relación del intérprete de Callaíta y la hermana de Kim, Kourtney, Kylie, Khloé y Rob, a quien definió en su entorno familiar. “Kendall siempre ha sido diferente a todas las Kardashian y siempre ha sido muy aparte, por eso sale peleada con la mamá (Kris Jenner) constantemente, es que se parece mucho a su papá (Caitlyn Jenner) en lo físico y en la mentalidad”. Según la cubana, el controvertido artista fue muy estratégico a la hora de definir su siguiente conquista, quien hasta noviembre fue novia del deportista Devin Booker. “Es que Bad Bunny lo ha sabido hacer, al momento que tú quieres ser famoso te vas a Hollywood y allí te desenvuelves con todos los mega famosos y tener una relación, yo creo que a Kendall le gustó lo raro de Bad Bunny, que use falda, se pinte las uñas, y a Bad Bunny le gustó lo alta que es Kendall”.

¿Bad Bunny tendrá un hijo con Kendall Jenner?

La experta habló sobre el ingreso del puertorriqueño al mediático clan, esta vez por la vía de la paternidad. “La carta del loco nos dice que van a estar saliendo como pareja y se visualiza un Bad Bunny chiquito, o sea embarazo en puerta. Ya les había dicho que este año Bad Bunny quería tener un hijo. Creo que Bad Bunny es bisexual, porque ando saliendo con Harry (Styles), Harry los presentó y Kendall y Harry estuvieron saliendo”.

