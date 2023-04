¿Divorcios a la vista en la realeza?, esto dice Mhoni Vidente

La realeza europea podría estar cerca de sufrir una gran sacudida y precisamente por asuntos del corazón. Mhoni Vidente, en sus predicciones para abril ha visualizado varias rupturas, algunas de las que habló en el pasado y otras que aparecen en el panorama. “La carta de los amantes va a seguir hablándome de divorcios, empieza otra vez la era de los divorcios en el mundo entero: el rey de España, el príncipe William o el príncipe Harry la princesa Letizia hablando de separación y divorcio”, dijo Mhoni Vidente, quien también mencionó la ruptura de Barack y Michelle Obama. Al final de su lectura, la cubana dejó un mensaje. “No se peleen, no se tomen las cosas a pecho, razonen, piensen y vean un futuro mejor y prometedor con la pareja, pero el divorcio no es una tragedia, la tragedia es vivir con alguien con quien tú ya no quieres estar”.

Realeza: ¿Qué tan rotos están sus matrimonios?

Los medios han hablado acerca de estas tres relaciones reales, y son muchas las especulaciones sobre el futuro de las mismas.

Según Mhoni Vidente, los reyes de España podrían romper su matrimonio. Se rumora que están en crisis por la educación de la infanta Leonor. Foto: GettyImages

El rey Felipe VI y Letizia Ortiz

Se dice que la pareja real, que contrajo matrimonio el 22 de mayo del 2004, estaría a punto de firmar el divorcio. Según la periodista Pilar Eyre esta crisis, que no sería la primera, se dio por la infanta Leonor, pues la reina no está de acuerdo con la instrucción militar que debe tomar su primogénita, quien debe prepararse como heredera al trono. Su padre, el rey Felipe VI está completamente de acuerdo, pero la reina Letizia, quien no ve con buenos ojos esta instrucción, tampoco está de acuerdo con el hecho de estar lejos de su hija, sin mucho control sobre ella. Se dice que los reyes solo se dirigen la palabra para hablar asuntos necesarios. Según la misma periodista, en 2015 los monarcas también estuvieron a punto de terminar su unión. El detonante fue, al parecer, que con ocasión del bautizo de Irene, hija de la infanta Cristina, hermana del Rey, y su entonces esposo, Iñaki Urdangarín, la reina no autorizó que los suegros de su cuñada se alojaran en el palacio real. La decisión molestó al soberano español y a su familia, además originó una situación tensa, que se dice, los habría llevado a firmar papeles de divorcio. Se rumora que la reina Letizia recibiría varias propiedades, pues firmó un acuerdo antes de casarse, pero sus hijas se quedarían con el padre.

El príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle viven una relación en medio de polémicas, que cada vez son más frecuentes, desde que en enero del 2020, el hijo menor de Lady Di y la exactriz decidieron abandonar sus deberes reales para hacer su vida en Canadá y luego en Estados Unidos. Después del estreno de su documental de Netflix y del lanzamiento de Spare, autobiografía del hermano del príncipe William, se ha dicho con insistencia que la distancia entre los royal es cada vez más grande, pues él no soporta que su esposa hable más de la cuenta y que después de haberlo dejado todo por defenderla haya dado un paso al costado,mientras ella no está satisfecha con el trato real que espera de la monarquía. Se dice que el rey Carlos III apoyaría a su hijo en un posible divorcio.

El príncipe William y Kate Middleton

Esta es el escándalo más candente del momento, a menos de un mes de la coronación del rey Carlos III. Desde la celebración de San Valentín, fecha que se dice, el príncipe de Gales no pasó con Kate Middleton sino con Rose Hanbury, amiga de su esposa, se volvió a hablar de unas comprometedoras fotografías del príncipe y la mujer, marquesa de Cholmondeley, que fueron logradas en 2019. Los medios también hablaron sobre varias citas clandestinas entre el primogénito del monarca británico. Se ha dicho que la princesa de Gales podría anunciar su separación un día antes de la coronación de su suegro.