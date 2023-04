Luis Miguel ¿se casará con Paloma Cuevas y volverá a ser padre? Esto dice vidente

Luis Miguel nunca se ha casado, aunque se ha dicho que estuvo a punto de ir al altar en dos ocasiones: con Issabela Camil, de quien muchos dijeron, era el amor de su vida, y con Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos, pero es un hecho, el cantante es un ‘soltero de oro’. El cantante, que anunció el 19 de abril, día de su cumpleaños número 53, que comenzará su gira en Argentina el 3 de agosto de 2023, regresará a la escena musical con un notorio cambio de actitud, según Jorge Clarividente. “Vuelve muy sencillo tomándose fotos con sus fans”. El vidente mexicano dijo en entrevista para El Mich TV, que la vida amorosa del cantante dará un vuelco total, relacionado con Paloma Cuevas, y hasta habló de una posible cuarta paternidad del nacionalizado mexicano. “Veo un bebé, hay un embarazo, sí hay boda”.

Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. Un famoso vidente mexicano dice que el cantante arreglará sus asuntos con ella. Foto: Getty Images

¿Por qué Luis Miguel está dispuesto a todo por Paloma Cuevas?

El experto centroamericano mencionó que ‘El Sol’ quiere dejar claros todos sus asuntos con todo el mundo, sobre todo con la madre de sus hijos Miguel y Daniel, quien, a través de sus abogados, entabló una acción legal por la manutención de los menores. “Llega a un acuerdo muy fuerte económicamente con Aracely Arámbula, porque no quiere mas problemas, él no quiere más que su imagen no esté dañada”. Según Jorge Clarividente, la principal promotora de estos cambios es Paloma Cuevas, su nueva pareja, de quien demuestra estar muy enamorado y es, al parecer, plenamente correspondido. “Veo que la novia es la que se lo pide, que no se vuelva a hablar de la señora Aracely Arámbula… veo que le va a dar un buen ‘billetote’, para que no se vuelva a hablar más de Aracely Arámbula”.

Luis Miguel y Paloma Cuevas: ¿de compadres a esposos?

Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen desde la infancia, pues sus padres, Luis Rey y Victoriano Valencia, fueron amigos. La diseñadora se casó en 1996 con el torero Enrique Ponce, padre de sus dos hijas, Paloma y Bianca y se separó oficialmente en 2021. Durante este tiempo, Luis Miguel vivió varios romances. Stephanie Salas (madre su hija Michelle), Issabela Camil, Daisy Fuentes, Myrka Dellanos y Mariah Carey fueron algunas de las famosas que le robaron el corazón y tuvieron a posibilidad de ir al altar con él. En 2005, el intérprete de Suave fue captado con Aracely Arámbula, quien se convirtió en madre de sus hijos Miguel y Daniel, pero la relación terminó cuatro años después. Los afectos de ‘Luismi’ fueron después para Mollie Gould, su corista, la periodista Desirée Ortiz y la modelo y nutrióloga argentina Mercedes Villador, de quien, dicen, es la responsable de la figura atlética del cantante. Durante todo su recorrido, personal, profesional y amoroso, Luis Miguel no perdió contacto con sus amigos Enrique Ponce y Paloma Cuevas, pues, de hecho, les pidió que fueran los padrinos de bautizo de su hijo Miguel, su primogénito con Arámbula.

Pero Paloma se divorció y Luis Miguel terminó con Mercedes (aunque se dice que alcanzó a comprar anillo de compromiso). A finales el año pasado comenzaron los rumores de su cercanía y fueron captados en Madrid, donde él hizo cerrar un famoso centro comercial para disfrutar de privacidad a su lado. En los primeros meses del año su relación, que ninguno de los dos ha confirmado, se hizo cada vez más pública: sus momentos románticos en Nueva York hicieron las delicias de los paparazzi. El cantante y la diseñadora fueron también fotografiados en el aeropuerto de Madrid cuando se iban de vacaciones. ‘Miky’, que según su ‘suegro’ ha dicho que la ex de Enrique Ponce “ha sido el amor de su vida”, alquiló una casa en España para estar cerca de la mujer de 50 años.

A finales de septiembre del 2022, en De primera mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló sobre el compromiso del cantante con la diseñadora. “Estoy en posibilidad de confirmarles que esta semana, hace un par de días, Luis Miguel entregó anillo de compromiso a Paloma Cuevas, quien fue su comadre”. El mexicano se casaría este año y tendría doble boda: una en España y otra en México.