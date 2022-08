¿Piqué prepara boda? Astróloga predice que tendrá una hija

La separación de Shakira y Piqué continúa siendo la noticia de farándula más importante del año. Cuando la cantante anunció el fin de su relación con el deportista, después de 12 años juntos, se desató una oleada de rumores que cada día crece más. En un principio se habló de la existencia de una tercera persona, una mujer de la que especulaba, tenía las iniciales CM, que presuntamente trabajaba al lado del futbolista en Kosmos, la empresa de la cual es socio. Los paparazzi del mundo buscaron con insistencia la confirmación de la identidad de la mujer, pues ni Shakira, ni Piqué se pronunciaron sobre el tema. Entre tanto, el asunto de la custodia de los hijos de la pareja, Milan y Sasha, se volvió más relevante, pues mientras se decía que la artista quería llevárselos con ella a Miami e iniciar una nueva vida lejos de España, el padre, muy apegado a ellos, se oponía a los deseos de su ex. Mientras continuaba la búsqueda de la joven que habría enamorado a Piqué, a Shakira se le veía casi siempre acompañada de sus niños, en tanto que a Gerard, los fotógrafos lo encontraban de viaje, desarrollando actividades de trabajo o compartiendo con sus pequeños, eso sí, sin entrar a la casa que compartió con la barranquillera.

Clara Chía, la novia de Piqué, se integró al círculo de su novio

Después de una extensa investigación, por fin se conoció no sólo la identidad, sino el rostro de la nueva novia de Piqué. Se trata de Clara Chía, una estudiante de 23 años, que efectivamente ha compartido laboralmente con el ex de Shakira. Los medios de la Madre Patria consultaron a una fuente cercana al barcelonés, quien expresó que el entorno cercano a él sabe hace tiempo del romance. “La gente lo ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para quela gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”.

Aunque ya se había dicho que Clara Chía es asidua visitante de la casa de los padres de Piqué, que queda al lado de la vivienda que el hombre compartía con Shakira y sus hijos, la verdadera bomba estalló cuando la nueva pareja, que días antes había sido captada, muy cariñosa, en el concierto de Dany Martin, apareció en la boda de Albert Pedret, uno de sus grandes amigos. En el evento se evidenciaron varias situaciones: que Piqué se ve feliz y sonriente al lado de Clara, que la novia del futbolista interactúa muy bien con los padres de su novio y con sus amigos, y que al deportista ya no le importa que lo vean con su nuevo amor.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el futuro de Piqué y Clara Chía?

Mhoni Vidente, la astróloga cubana, que en agosto del año pasado predijo la separación de Shakira y Piqué, se pronunció nuevamente sobre el futuro de la expareja, y por medio de las cartas, no sólo reafirmó que el deportista y la barranquillera ya dieron punto final a su relación, sino que el barcelonés por fin irá al altar. “Le sale la carta de la estrella y la del loco, ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos. Piqué va a ser papá de una niña, la joven tiene como un mes o más de embarazo”.

