Tyler Henry, el médium de las Kardashian, Sofía Vergara, Megan Fox y Amber Rose

Tyler Henry, el médium de los famosos, tiene 26 años, nació en California y según reveló, tiene desde su niñez el don de comunicarse con personas que han fallecido. Tyler tenía 10 años cuando predijo que su abuela estaba próxima a fallecer. En el momento de decidir qué hacer con su vida, escogió la estudiar para ser enfermero, pero también un médium tenía una predicción para él. “Cuando iba a la escuela, una médium me hizo una lectura y me dijo que con 19 años empezaría a rodar mi propio programa de televisión, que escribiría libros y que haría bien, que ese sería mi propósito vital”, contó en una entrevista.

Tyler Henry es californiano y los famosos lo buscan. Causó revuelo al decir que se contactó con Robin Williams y Britanny Murphy. Foto: Getty

Y la predicción se cumplió, pues cuando cumplió esa edad, se fue a vivir a Los Ángeles, comenzó a hacer lecturas y fue invitado a Keeping Up With The Kardashians. Luego el canal E! comenzó a producir su programa, Hollywood Medium con Tyler Henry. Se dice que la lista de espera del clarividente es tan larga, que tiene su agenda llena por años. Famosos como Carmen Electra, Boy George, Roselyn Sánchez y Melissa Joan Hart lo han buscado para que los contacten con seres queridos que ya han fallecido. Además del programa mencionado, Tyler tiene una docuserie en Netflix, La vida después de la muerte, con Tyler Henry. También escribió Entre dos mundos: lecciones desde el otro lado.

¿Qué mensajes recibieron las Kardashian?

En 2017, Tyler Henry tuvo un encuentro con Khloé Kardashian, quien no había revelado que tenía un padecimiento de salud. El californiano le dijo, " esto acaba de llegar con mucha fuerza, piel, estoy viendo piel. Me refiero a algo que parece melanoma”. En ese momento también le habló acerca de otras áreas a las que día prestar atención, " tienes susceptibilidad en tu espalda, y una susceptibilidad en tu pierna”, además, le mencionó una tercera área, el pecho. Khloé admitió que ya había tenido cáncer dos veces, que se hacía revisiones cada tres meses y más adelante, comunicó a sus fans detalles sobre su salud, además de lanzar un mensaje de prevención sobre el tema.

A Kylie Jenner, que le preguntó sobre su vida amorosa, le habló sobre un romance que podría denominarse como tóxico y le habló de la importancia de poner límites. Se rumora que le hablaba sobre el rapero Tyga, con quien vivió una turbulenta relación, que finalizó por esa época. Su siguiente amor fue Scott Travis, el padre de sus dos hijos.

Sofía Vergara también recibió un mensaje

Fue en el 2019, cuando la entonces presentadora de Latin Now! recibió a Tyler Henry para un contacto con un ser querido. La barranquillera quería comunicarse con su hermano Rafael, quien había muerto en 1998, dejando muy pequeña a su hija Claudia. Finalmente, aunque en un principio la sobrina de Sofía Vergara no estaba a su lado, pero si en la misma casa, terminó por sentarse junto a su tía para escuchar las palabras del médium de Hollywood. “Lo mejor que puedes hacer para honrar a tu papá, es hacer todo lo que esté en ti para vivir tu pasión, vivir tu verdad”. La Toti se sintió agradecida con el mensaje de Tyler Henry, pues deseaba que Claudia pudiera recordar a su papá, pues era muy pequeña cuando él falleció.

