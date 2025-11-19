Logo Revista Vea
Miss Universe 2025, desfile de trajes nacionales: mejores momentos, memes y más

Diseños monumentales, guiños culturales y momentos imprevistos encendieron la conversación digital tras el show preliminar del certamen.

Por Redacción Vea
20 de noviembre de 2025
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia.
Fotografía por: RUNGROJ YONGRIT

En la noche del 19 de noviembre se realizó el desfile de trajes típicos del Miss Universe 2025, uno de los eventos más esperados de la etapa preliminar del certamen, que este año tiene lugar en Tailandia. La pasarela, conocida por combinar espectáculo, identidad cultural y creatividad extrema, dejó una colección de momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre diseños monumentales, simbología ancestral y apuestas arriesgadas, las concursantes lograron captar la atención global y convertirse en tendencia, tanto por la elaboración de sus atuendos como por las reacciones que generaron.

A lo largo del show, cada país presentó un concepto distinto, algunos más tradicionales y otros abiertamente fantásticos, pero todos pensados para contar una historia. La producción, además, reforzó la experiencia con iluminación teatral y música especialmente diseñada para cada entrada, lo que contribuyó a que varios trajes se convirtieran en protagonistas de la noche. A continuación, una selección de los momentos más comentados y aquellos que dominaron la conversación digital después del desfile.

Los momentos más virales del desfile de trajes típicos de Miss Universe 2025

  • México, Fátima Bosch: Una de las candidatas más aplaudidas de la jornada fue la representante mexicana, quien apareció con un traje inspirado en la diosa Xochiquétzal. La elaboración incluía plumas en tonos verdes y rojos, aplicaciones brillantes y detalles de colibríes, un símbolo clave dentro de la cosmovisión mexica. La manufactura artesanal llamó la atención por su minuciosidad y por el equilibrio logrado entre tradición y espectacularidad.
  • Tailandia (anfitriona), Veena Praveenar Singh: Como país sede, Tailandia apostó por un diseño monumental que evocaba a los “Yaksha”, guardianes mitológicos de los templos budistas. La candidata avanzó con una estructura dorada de gran tamaño, trabajada con relieves y ornamentos que buscaban representar fuerza y protección. La puesta en escena fue una de las más comentadas por su escala y precisión técnica.
  • Noruega: El traje típico noruego fue uno de los más inesperados de la noche. Su representante apareció convertida en un salmón, una mezcla de humor, creatividad y simbolismo cultural que generó múltiples reacciones en redes. La elección, aunque poco convencional, logró el objetivo de convertirse en tendencia.
  • Egipto: La candidata egipcia desfiló caracterizada como la diosa Neftis, con un atuendo que incluía alas articuladas, tonos dorados y una estética inspirada en los templos del antiguo Egipto. El dramatismo del diseño la posicionó entre los momentos visuales más recordados del show.
  • Cuba: Su traje, cargado de color, brillo y referencias populares, integró la bandera cubana y fichas de dominó. Fue una propuesta festiva, pensada para representar elementos reconocibles de su identidad cultural, y destacó por su energía y dinamismo en escena.
  • Colombia, Vanessa Pulgarín: La representante colombiana desfiló con un traje que rindió homenaje a la orfebrería precolombina y al legado de civilizaciones como los muiscas, los tayronas y los quimbayas. Con una armadura dorada, aplicaciones geométricas y un tocado inspirado en piezas ceremoniales, Colombia se ubicó entre los atuendos comentados por su riqueza simbólica y su conexión directa con la historia del país.
