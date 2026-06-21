Muerte de actriz turca no habría sido por infarto. Inesperadas revelaciones sobre Ece Irtem

Esta semana la muerte de la actriz turca Ece Irtem tomó por sorpresa a sus millones de seguidores. La artista falleció en Estambul un día después de cumplir 35 años, en su casa donde estaba con su madre. Se sabe que venía sintiéndose mal.

La primera hipótesis acerca de su muerte fue un ataque cardíaco fulminante. Ahora este hecho podría estar tomando un giro inesperado, ya que el abogado de la familia, Uğur Gökkoyun, ha solicitado a las autoridades que se indague sobre lo que pudiera ser la causa real de su fallecimiento, que descartaría la primera.

Actriz Ece Irtem sufrió mordedura en viaje a Tailandia

El abogado de la familia de Ece Írtem hizo una solicitud a las autoridades para que indaguen en si la mordedura de mono que sufrió la actriz días antes podría estar relacionada con su muerte. Según lo expuesto por el representante de los Irtem, el hecho ocurrió durante un viaje reciente que hizo la actriz a Tailandia; de hecho las fotos de este fueron las últimas que Ece compartió en sus redes sociales.

La actriz de la serie ‘Mas allá de amor’ y ‘Jarabe de arándano’ habría sido víctima de esta lesión, que le habría producido molestias que no menguaron.

“Se identificaron tres marcas en el brazo izquierdo… y se presentó una solicitud ante la Fiscalía para que en la autopsia también se evalúe este punto”, contó Gökkoyun.

El abogado mencionó las posibles consecuencias de esta mordedura: “En las consultas realizadas con expertos, se supo que las mordeduras de mono pueden tener consecuencias mortales, incluida la sepsis -envenenamiento de la sangre-”.

El medio turco T24 publicó el argumento del abogado que detalló síntomas antes de su muerte que podrían estar relacionados con lo ocurrido en el viaje.

“Sintió dolor de estómago y debilidad… por eso no quiso asistir a la celebración y regresó a casa”. Sobre este hecho, Nuriye İrtem, su madre mencionó: “Dijo que se había enfermado del estómago durante su viaje a Tailandia y que quería descansar”.

Por su parte, el medio Sözcü publicó que la actriz evitó acudir al médico pese a su malestar: “Sentía dolor de estómago y debilidad, no quiso ir al doctor”.

La actriz fue despedida este miércoles 17 de junio en una ceremonia funeraria realizada en la mezquita Hanım Camii, en el distrito de Kuşadası, provincia de Aydın, Turquía. Posteriormente, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Yeniköy.

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