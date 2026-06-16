Murió Ece Irtem, protagonista de novelas turcas. Tenía 35 años. Así la despidió Can Yaman

El 15 de junio, un día después de cumplir 35 años, falleció la actriz turca Ece Irtem, quien no solo se popularizó en su país, sino en España y América Latina gracias a sus roles estelares en melodramas realizados en Turquía.

Ece compartió pantalla con figuras como Can Yaman o Özge Gürel, y participó en producciones otomanas como ‘Por Un Amor’ y ‘Hombre equivocado’. También estuvo en ‘Jarabe de arándano’ y en la serie de Netflix ‘Diez días de un hombre curioso’

La actriz compartió con sus seguidores de Instagram, el que se convertiría en su último mensaje de cumpleaños, unas horas antes de su inesperada partida, que ocurrió sobre el mediodía. “Como seres humanos, nos preocupamos demasiado por muchas cosas. Ahora, sea cual sea el destino, allá iremos. Tengo mucha fe, es decir lo encomiendo todo a Dios”, escribió la actriz en una de sus historias.

¿De qué murió la actriz turca Ece Irtem?

Hasta donde ha trascendido, Ece estaba acompañada de su madre, con quien convivía, cuando habría sufrido un ataque fulminantes al corazón. La actriz de 35 años fue encontrada por el equipo de primeros auxilios y aunque este trató de reanimarla, la actriz no respondió. En un primer comunicado se dijo que Ece sufrió una descompensación, sin embargo la joven actriz nunca informó a sus seguidores de estar pasando por una situación de salud delicada, por lo que las autoridades han iniciado una investigación para dar con la causa exacta de su deceso.

La productora Gold Film envió sus condolencias a la familia dedicando una publicación en sus redes sociales. “Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestra querida actriz, Ece İrtem. Rogamos a Dios por su misericordia y ofrecemos nuestras condolencias y oraciones a su afligida familia y a todos los que la amaron, para que encuentren fortaleza. Que descanse en paz, que su alma descanse en el cielo”.

Sobre el funeral, se sabe que será en Esmirna, su ciudad natal. Ece desde pequeña mostró inclinación por las artes escénicas. Se graduó en canto y ópera de la universidad de Yasar en 2014 y ese mismo año ingresó a la televisión. A lo largo de sus 15 años de carrera artística participó en 2 películas y 12 series de televisión.

Can Yaman el reconocido actor de series y novelas que recientemente estuvo en pantalla de Netflix con ‘Sandokan’ despidió a quien fuera su compañera de set publicando una foto en blanco y negra con ella y con un corazón partío.

Dentro de las últimas publicaciones de la fallecida actriz están la imágenes de su visita de su viaje a Tailandia, donde sobresalen instantáneas en el Templo del Buda de Esmeralda.

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