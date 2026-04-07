A Amanda Miguel le sigue doliendo muerte de Diego Verdaguer: “Éramos el uno para el otro”

Aunque Amanda Miguel se inclinó por la música desde muy niña, solo hasta que cumplió 20 años comenzó a abrazar la fama. Un poco antes, en 1975, había conocido a Diego Verdaguer, quien en aquel tiempo ya era una figura de la música. Canciones suyas como ‘Pájaro que comió, voló’, ‘Chiquilla’ y ‘Voy a conquistarte’ fueron hits de la balada.

El cantante y compositor se convirtió en productor y mentor de la talentosa Amanda, quien había estudiado música en el conservatorio. La pareja, que se enamoró y se casó, se convirtió en una dupla exitosa de la música romántica en español. “Cuando yo lo conocí estaba viendo diferentes productores. Él me mira y me dice: ‘No Amanda, no quiero que vayas a ver a nadie más, yo te voy a producir’. Un poco porque era celoso, pero también porque dijo ‘esta chava canta divino, yo la quiero para mí, la voy a moldear’ y no se equivocó”.

En su diálogo con Vea, de El Espectador, Amanda, que este año cumple 70 años de vida y 50 de carrera artística, recordó que su esposo estaba tan atento a su carrera que no dejaba ningún detalle al azar: “Incluso él me acompañaba a comprarme la ropa”.

Desde que se encargó de su carrera, recordó que su compañero tenía claro que ella sería una artista distinta que trascendería. “Él me decía: ‘vos tenés que cantar canciones diferentes, tu carrera no puede empezar con temas que suenen igual a todas los demás, todo lo que interpretes tiene que ser distinto’”. Así llegaron los éxitos que siguen sonando hoy: ‘Él me mintió’, ‘Así no te amará jamás’ y ‘Hagamos un trato’, que la artista sigue interpretando en sus recitales.

El primero, que le da el nombre a la gira que la ha llevó recientemente a varios escenarios de México y la traerá a Colombia a partir del 10 de abril, nació de una historia dolorosa: “no nació de una experiencia mía, sino de una piba que inspiró la letra, que había vivido con su novio, que era muy allegado a nosotros también”.

Las canciones de Amanda Miguel

Amanda explicó que el tema ‘Así no te amará jamás’ es una continuación de ‘Él me mintió’, reiterando así la mentalidad de avanzada que tenía Verdaguer, quien no solía ir con la moda o la tendencia musical del momento, sino aventurarse con propuestas más arriesgadas que en su opinión, le permitieron producir canciones hace casi 50 años, que hoy parecen actuales.

“Creo que la calidad de la música y la calidad en general, lo diferente que soy, que todo lo demás se parece. Me parece que soy una artista diferente. Siento que mis canciones están hechas así para mí. Yuri, por ejemplo, me dice ‘es que tus canciones son muy difíciles, es que fueron hechas para vos, Amanda. A mi me cuesta’. Yo le digo: ‘por favor si no te cuesta nada’ y ha cantado canciones mías preciosas”.

La artista, que interpreta en sus conciertos el repertorio de aquel tiempo, afirma que sigue vigente por características muy particulares, que incluyen un sello propio, entre otros aspectos. “Mis canciones no han pasado de moda porque también fueron producidas de una manera que no suenan antiguas. El tiempo ha pasado, pero mi música no se siente así. Tuve a mi marido como uno de los mejores productores del mundo para mí. Él se rodeó de lo más grande que existía en el momento y bueno, las producciones de todos mis discos tiene un nivel bastante alto en relación a lo que se hacía en ese momento, en los 80’s”.

Amanda siente que, aunque son los mismos temas, lo que sí ha cambiado es la interpretación. “Mis discos suenan muy actuales y mi show de alguna manera se ha ido renovando, no he cambiado los arreglos. No canto mis canciones como las cantaba antes, yo las canto cada día diferente, porque la vida me permite ser diferente, a pesar de que la esencia no cambia, soy yo. No puedo cantar la canción como lo hacía en los 80. Tengo una experiencia que he ido sumando. Cosas de la vida que me han mostrado que uno cuando está joven no tiene la más mínima idea de que te pueda suceder pero en la vida te suceden acontecimientos de todo tipo”.

La artista es consciente de que los años están ahí, pero en escena no se perciben. “(Soy) Una Amanda Miguel renovada, con mucha juventud, ya no soy una persona joven, pero sí me veo. Se logra que me vean joven y la música es super joven, las letras…”

El duelo por Diego Verdaguer que no termina

En enero del 2022, cuando la pandemia ya comenzaba a superarse en el mundo entero y Amanda se preparaba para comenzar una gira de conciertos de conciertos junto a su compañero por 46 años, Diego Verdaguer empezó a sufrir quebrantos importantes de salud que lo llevaron a la hospitalización. El artista, cuyo nombre de pila era Miguel Atilio Boccadoro, murió el 27 de enero.

“El vacío lo sigo sintiendo en mi corazón obviamente por muchas cosas, pero a la vez siento en mi corazón presente a él. Digamos que no me estoy acostumbrando a estar sola, pero casi. Después de cuatro años y de haber girado por tantos lugares sin él, es como que ya de alguna manera, pues él va donde yo voy y yo voy donde va él. Vivimos 47 años juntos y éramos el uno para el otro, pero bueno la vida te da esas cosas. A mi me cambió muchísimo que él ya no esté. Jamás imaginé quedarme sin él”.

Con el paso del tiempo decidió fortalecerse en el dolor y seguir adelante, porque cree que encerrarse o consentir la tristeza es algo “que a él no le hubiera gustado”.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Amanda Miguel?

“Él Me Mintió World Tour”, de Amanda Miguel tendrá dos únicas presentaciones en el país. Estará el próximo 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo, de Pereira.

Las entradas a los shows de la argentina, radicada en México, están disponibles en La Tiquetera.

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