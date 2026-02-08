Álex, el hijo de Patricia Teherán, debe demostrar que la ‘Diosa del Vallenato’ era su madre

Patricia Teherán, voz líder y fundadora de Las Diosas del Vallenato murió en un accidente automovilístico el 19 de enero de 1995.

La cantante de 25 años, que vivía un momento muy feliz en su vida con la llegada de su primer hijo y un óptimo tiempo profesional, viajaba de Barranquilla a Cartagena. Álex, su único hijo, no recuerda nada de su madre porque era un bebé de cuatro meses. Cuando sobrevino la tragedia, Yuri Alexánder Teherán se quedó con sus abuelos maternos, que asumieron su crianza, pero cuatro años después la familia tuvo una nueva pérdida: Delfina Romero, su abuela, falleció el 22 de enero de 1998.

El pequeño hijo de la intérprete, nacida en Cartagena, comenzó a entender, con el paso de los años, que Patricia había sido una de las grandes voces del género. Estaba orgulloso de ser su primogénito, aunque su partida prematura dejó más vacíos de los que se cree. “Mi madre no me alcanzó a registrar como su hijo, obviamente porque el tiempo no dio”, cuenta, y esa diligencia que quedó pendiente se convertiría en el obstáculo para reclamar sus derechos en su condición de heredero.

Por algún tiempo, su abuela Delfina recibió dinero por la música de Patricia, pero con su muerte, ese dinero dejó de llegar. “A mis 31 años nunca he recibido regalías al respecto, ni de Acinpro como de Codiscos, pero ya tenemos eso en manos de mi abogada y estamos trabajando en ello”, reveló el joven que también se dedicó al canto.

Hijo de Patricia Teherán asegura que estuvo mal asesorado por años

No es la primera vez que Álex intenta acceder a sus derechos como heredero, pero prefiere no ahondar en las diligencias anteriores. “Lo que pasa es que yo estuve muy mal asesorado y no se hizo la gestión como se debe hacer”

Wendy Herrera, su abogada, explica que, en realidad, Teherán nunca ha hecho una reclamación formal ante Acinpro, la Sociedad de Gestión de Intérpretes y Productores, que entrega las regalías de sus artistas a ellos o en caso de fallecimiento, a sus herederos; como tampoco a Codiscos, disquera que representaba a Patricia Teherán y a Las Diosas del Vallenato.

A la fecha aún no se han hecho las peticiones ni a la sociedad mencionada ni a la compañía discográfica porque, aunque suene extraño, están en la tarea de demostrar que Alex es hijo de Patricia Teherán, algo que la industria musical sabe perfectamente, así como la familia y los allegados del joven, pero legalmente no ha sido certificado.

“Ahora tengo que hacer un proceso de filiación que indique que yo soy hijo legítimo de mi mamá, o sea, todos saben que mi mamá es Patricia, pero legalmente no lo soy. Entonces ya se está haciendo el proceso para que un juez dicte la sentencia de que soy hijo legítimo de ella”, explicó el primogénito de ‘la diosa’.

Hijo de Patricia Teherán debe desmostrar que es su hijo

“La Corte Suprema de Justicia establece que cuando una prueba científica como la de ADN no es posible, como es en este caso que ella (Patricia) está muerta, el juez puede decidir con base en unas pruebas supletorias (…) Son las fotografías, los testimonios y todo lo que Patricia muestra en sus videos… El estado de embarazo cuando ella cantaba en sus conciertos y los testimonios de todos sus familiares que lo reconocen como hijo de la artista, las personas que están cerca, y bueno, es fácil reconocerlo por su parecido con su mamá, o sea, al solo verlo sabemos que es hijo de ella. Hemos tenido testimonios como el de Lily Perluz, la acordeonera de Patricia en ese momento, y el de todos los amigos que se han solidarizado con esta situación”, puntualiza la apoderada.

Una vez un juez determine, con base en dichas pruebas, que Álex es hijo de la ‘diosa’ vendrá la orden para el cambio del registro civil. Este documento legalizará el rol de Yuri Alexánder como hijo de Patricia.

“A partir de ahí ya se haría el proceso de sucesión y todas esas cosas para poder hacer la vinculación directa con esas entidades, porque mi mamá no se alcanzó a afiliar con ninguno de ellos”, mencionó Álex, que sabe que en vida su madre no entró en contacto con Acinpro. Como hijo y heredero de la artista, y con el registro civil en la mano, procederá a afiliarla y una vez lo haga, podrá gestionar las solicitudes formales.

“Con esto ya el joven Yuri Alexánder Teherán Romero puede reclamar sus derechos civiles y hereditarios como la ley así lo otorga”, menciona la abogada. Las regalías las reclamaría a Acinpro, mientras que los derechos relacionados con el nombre de su mamá y su obra los solicitaría a Codiscos.

“Ellos son los dueños del nombre de Las Diosas del Vallenato. Entonces no sé qué firmó mi mamá en ese tiempo con ellos, que me gustaría ver ahora, ver exactamente qué firmaron y cómo podemos actuar ante eso”, cuenta el heredero mientras que la abogada recalca que sabe que en ningún momento la artista firmó cesión de derechos, sino que su contrato era de representación y por eso la disquera no tendría el derecho sobre la obra.

Los tiempos de respuesta tampoco son precisos, pero Herrera cree que el proceso como tal no debería tomar mucho tiempo, y se siente confiada porque las pruebas para demostrar que él es el único hijo y heredero son contundentes. “Estamos frente a una situación jurídica muy importante, pero plenamente regulada por la ley”.

Las regalías y los derechos musicales que solicitaría Alexánder, podrían contener todo el catálogo de Patricia Teherán, e incluiría éxitos como “Tarde lo conocí,” “Amor de papel,” “Me dejaste sin nada,” “Volví a fallar,” y “Enamórate de mí”, esta última dedicada a Venezuela y muy popular en el vecino país. Su hijo estima que pueden estar hablando de 50 canciones, pues su madre grabó cuatro álbumes.

