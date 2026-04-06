Anitta anuncia que colaboración con Shakira ¿Cuándo sale la canción?

“No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum Equilibrivm”, afirmó la reina brasileña del pop Anitta al revelar que la estrella colombiana estará en una de sus canciones. La cantante que el pasado 30 de marzo cumplió 33 años, dio la noticia en su cuenta de Instagram en la que etiquetó a Shakira.

En la misma publicación, ilustrada por una representación de una carta de tarot en la que las dos cantantes aparecen diseñadas, con Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna, la brasileña aclara que la canción que interpretan a dueto se llama ‘Choka choka’.

En los comentarios de la publicación, los aficionados especulan sobre la posibilidad de que ambas interpreten la canción en el concierto gratuito que Shakira ofrecerá el 2 de mayo próximo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

Anitta estrena música el 16 de abril

Anitta anunció la semana pasada el lanzamiento de su próximo disco y dijo que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 16 de abril.

El nuevo trabajo, cuyo título estilizado resalta en ‘EquilibrIVm’ el número romano “IV” en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluye canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información ya divulgada por los productores, el disco será presentado en dos fases. La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, la samba y el reggae.

Entre las colaboraciones confirmadas para las canciones en portugués figuran artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência.

Algunas canciones, como ‘Pinterest’, ya han sido adelantadas como sencillo, mientras que otras fueron presentadas en actuaciones recientes de la artista.

El nuevo álbum tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés.

Equilibrivm sucede a Funk Generation (2024) y llega en un momento de consolidación internacional para Anitta, considerada una de las principales figuras del pop latino y brasileño en la actualidad.

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