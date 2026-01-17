Bad Bunny en Colombia: sus últimos conciertos antes del “Super Bowl”

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez, globalmente conocido como Bad Bunny, se presentará estos 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el marco de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. En estas tres fechas, el artista repasará su más reciente álbum, homónimo a su gira, así como 10 años de carrera.

El recinto abrirá sus puertas a las 4:00 p.m. para que fanáticos de “El Conejo Malo” se ubiquen en las 18 localidades dispuestas para el público, que contará con menores de edad en sus fechas del 23 y 25 de enero. Se espera que el cantante ganador de tres premios Grammy y 17 Grammy latinos aparezca en escena a las 9:30 p. m.

MEX45. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 10/12/2025.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta en un concierto en el marco de su gira internacional ‘Debí tomar más fotos’ este miércoles, en Ciudad de México (México). Miles de fanáticos mexicanos y extranjeros se dieron cita en la capital mexicana con orejas de rana, sombreros de paja, flores en el cabello y atuendos tropicales para celebrar el primero de ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. EFE/ Sáshenka Gutiérrez Fotografía por: Sáshenka Gutiérrez

Después de este fin de semana, Martínez tomará una pausa en su gira para preparar su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, máximo evento del fútbol americano que tendrá lugar el 8 de febrero en Santa Clara, California (EE. UU.), y estima contar con más de 190 millones de espectadores, marcando así un nuevo hito en la carrera del artista.

Bad Bunny en Medellín

A Bad Bunny le precede un nutrido historial de colaboraciones con artistas colombianos desde los primeros años de su carrera. Entre sus temas más recordados junto a colombianos están: “Ahora me llama”, con Karol G (2017); “Ojitos lindos”, con Bomba Estéreo (2022); “PERRO NEGRO”, con Feid (2023); y un estrecho vínculo con J Balvin, con quien, además de varios sencillos, conformó un dúo y lanzó el álbum "OASIS" (2019).

Así las cosas, la expectativa del público por la presencia de estos colombianos en tarima es alta, especialmente en los casos de Feid y J Balvin, quienes ya fueron invitados a sus fechas en Ciudad de México en diciembre pasado.

Por el lado internacional, Bad Bunny ha tenido varios invitados durante sus fechas en República Dominicana, México y Chile, entre quienes se encuentran Romeo Santos, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Jhay Cortez, Jowell y Randy, Natanael Cano y Becky G. Se espera entonces que también Medellín sea testigo de una amplia variedad de artistas con quienes el cantante ha colaborado a lo largo de su carrera.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un álbum de cinco estrellas

Hace poco más de un año, el 5 de enero de 2025, Bad Bunny lanzó su sexto y más reciente álbum: DeBÍ TiRAR MáS FOToS. En este, el artista originalmente enfocado en el trap exploró ritmos urbanos a los que está habituado, así como sonidos caribeños de plena, salsa, dembow dominicano y hasta boleros. Además, utilizó samples de El Gran Combo de Puerto Rico, así como del boxeador TitoTrinidad.

A lo largo de sus 17 canciones, Benito rinde un homenaje a su natal Puerto Rico, reivindicando su cultura y denunciando los posibles desenlaces del colonialismo y la gentrificación. Además del álbum, Martínez codirigió un cortometraje y publicó una serie de fotografías de elementos representativos de la isla, nutridos con una narración de Jorell Meléndez-Badillo, el historiador de Puerto Rico y el Caribe. Sin miedo, utilizó cada uno de esos elementos para enunciar la emigración de su gente y la llegada masiva de estadounidenses a la isla con intención de acaparar el territorio: “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no sueltes la bandera ni olvides el leolái, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

Puerto Rico en Medellín

En esta gira, Bad Bunny busca llevar su natal Puerto Rico a varios países en América, Europa, Asia y Oceanía.

La apuesta es por la originalidad: desde su residencia “No me quiero ir de aquí”, la cual contó con 31 fechas en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico), el concierto del artista maneja dos frentes. Por un lado, un escenario principal adornado de flora caribeña y un amplio espacio para su orquesta y los Pleneros de la Cresta; por el otro, la famosa “casita”, que emula a aquella representada en el cortometraje publicado junto al álbum. Esta última ha contado con la asistencia de múltiples celebridades, desde actores, deportistas, influenciadores y otros artistas de diversos géneros musicales.