Canciones exclusivas de Bad Bunny en sus conciertos y setlist de Colombia

Bad Bunny llegó abordo de su avión este martes 20 de enero a la capital de la eterna primavera donde dará shows estos próximos 22, 23 y 24 de enero, dentro de su gira ‘Debí tirar más fotos’. El denominado ‘Conejo malo’ ya ha pasado por países como Perú, Chile, Costa Rica y República Dominicana, entre otros y por eso, se habla del setlist fijo con el que deleitará a los paisas y seguidores que lleguen de otras ciudades, e incluso países distintos al nuestro.

Bunny, quien vive un inmejorable momento artístico y hará parte del famoso medio tiempo del Súper Bowl 2026, dará, según los expertos y blog especializados, un show que se dividirá en tres actos.

Este es el setlist de los conciertos de Bad Bunny en el Atanasio Girardot

Para la primera parte del concierto que se realizarán en el Estadio Atanasio Girardot sonarían: La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco, Weltita, Turist, Baile Inolvidable y Nueva Yol.

Para el segundo acto entonaría La casita, Veldá, Tití me preguntó, Neverita, Si veo a tu mamá, La romana, Voy a llevarte pa’ PR, Me porto bonito, No me conoce, Bichiyal, Yo perreo sola, Efecto, Safaera, Diles, Mónaco, 25/8, Café con ron y Ábreme paso

En el acto final sonarían Ojitos lindos, Kloufrens, Dákiti,con Jhay Cortez, El apagón, DTMF y EoO

¿Quiénes cantarían con Bad Bunny en el Atanasio?

Dentro de lo que ha trascendido se espera que el ‘conejo malo’ cante con varios artistas nacionales. Aunque no ha sido del todo confirmado, Feid y J Balvin se subirían a la tarima, así como el puertorriqueño Mora.

También ha trascendido que es posible que aparezcan en escena otros artistas como Arcángel, Ñengo Flow, Jowell & Randy, Tainy y Residente, pues en oportunidades anteriores han aceptado invitaciones de Bad Bunny.

Sobre los temas exclusivos o sorpresa que el puerorriqueño suele reservar para cada país, aún no se sabe cuáles tendrá para Colombia. Recordemos que tuvo a “Si estuviésemos juntos” en Lima, Perú; y cantó “Veinticinco Ocho”, en República Dominicana; mientras que en Costa Rica prefirió ‘Te deseo lo mejor” y “Caro”.

En México tuvo varias presnetaciones a´si que abundaron los exclsuivos. Algunos de ellos fueron Chambea, Perro negro, con Feid; y Te mudaste. En Chile fue Soy peor y con Becky G “Mayores”

En el caso colombiano se habla de varias posibles. Los seguidores solicitan algunas como “Otra Noche en Miami”, “No me quiero casar” y “Un peso”, con J Balvin.

