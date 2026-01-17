Conciertos de Bad Bunny en Medellín: horarios, cuánto dura, apertura de puertas y más

Hace un año Bad Bunny lanzó su álbum Debí tirar más fotos y en noviembre pasado comenzó el tour del mismo nombre llevando su trabajo, inicialmente por Latinoamérica.

El puertorriqueño ha pasado por República Dominicana, Chile, México, Costa Rica y Perú. En su sexta parada llega a Colombia y este 23, 24 y 25 ofrecerá sus conciertos en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Después de América Latina, seguirá por Oceanía, Asia y Europa, finalizando en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

Recomendaciones generales para ver a Bad Bunny en Medellín

Se anticipó que cada presentación en la capital de la Eterna Primavera estará dividida en actos y que habrá invitados especiales. Los cibernautas especulan que Karol G, Feid, Maluma y J Balvin podrían estar dentro de esos convidados musicales.

Por ahora hay recomendaciones generales para que el público pueda acudir sin inconveniente a los conciertos, que tendrán como telonera a la agrupación Chuwi.

Los organizadores del evento, confirmaron que las puertas del Estadio Atanasio Girardot estarán abiertas desde las 3:00 p.m. en cada una de las fechas. Así mismo que se estima que sobre las 9:00 p.m. comenzaría el show como tal que tendría una duración de 2 horas y media e incluso 3, donde los asistentes escucharán unas 30 canciones del famoso Conejo malo.

Aunque la secretaría de Movilidad de la ciudad no ha anticipado cierre de vías, si recomienda que las personas se movilicen en transporte público y no lleven carro particular para evitar congestiones a la entrada y a la salida.

Las mujeres embarazadas de más de cinco meses no deben asistir a los conciertos, ya que su entrada no está permitida. Tampoco se permite el acceso de personas en estado de alicoramiento, ni el ingreso de bebidas, alimento, armas d fuego o elementos como hebillas grandes, sombrillas, palos, chapas o cámaras fotográficas o de video.

Se recomienda consultar el mapa ara ver la puerta de acceso dependiendo de la localidad que se haya adquirido. Los menores de edad tendrán una puerta de acceso exclusiva, pero deberán ingresar con un adulto responsable.

El metro de la ciudad operará de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

