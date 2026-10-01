BTS en Colombia: comida coreana y otras exigencias que acompañan su gira ‘ARIRANG’

BTS está a punto de presentarse por primera vez en Colombia. El grupo surcoreano ofrecerá dos conciertos, este viernes 2 y sábado 3 de octubre, en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. Mientras miles de seguidores se preparan para asistir al encuentro con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, detrás del espectáculo existe una operación que involucra a cientos de personas.

La organización local no ha divulgado un listado oficial con todas las solicitudes hechas por la agrupación para sus conciertos en Bogotá. Sin embargo, productores de otras fechas de la gira han revelado algunos detalles sobre la logística que acompaña al grupo y sus principales requerimientos durante su paso por otros países.

Los principales requerimientos de BTS

Uno de los datos más llamativos fue revelado por Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de DG Medios, productora encargada de los conciertos de BTS en Chile. Según explicó, la delegación que acompaña al grupo puede llegar a unas 150 personas, entre personal coreano, equipo occidental y trabajadores locales.

El alojamiento también requiere una logística particular. Fornazzari señaló que BTS acostumbra a reservar pisos completos de los hoteles para mantener reunido al equipo. Para los conciertos en Chile, por ejemplo, habló de dos o tres pisos y explicó que ninguno de los siete integrantes comparte habitación.

Te puede interesar: ¿Qué canciones interpretará BTS durante sus conciertos en Colombia?

La comida coreana es una prioridad

La alimentación es otro de los aspectos que han llamado la atención. La misma productora explicó que una de las solicitudes habituales de BTS durante sus presentaciones internacionales es contar con comida coreana.

En Chile, incluso se seleccionó previamente un restaurante especializado para atender a la delegación. Fornazzari explicó que dentro de la organización había una persona encargada de probar y seleccionar restaurantes de este tipo antes de la llegada del grupo.

A esto se suman los gustos particulares de los integrantes. Entre los hábitos que han sido documentados públicamente aparecen el gusto de Jungkook por el ramen y la bebida de leche con sabor a banano, la preferencia de V por bebidas con sabores cítricos y el consumo de café asociado a RM y Suga. J-Hope también ha mostrado su preferencia por alimentos sencillos y ha hablado de la miel como parte de su rutina antes de cantar.

Publicidad

La operación también contempla aspectos relacionados con la imagen del grupo. En presentaciones recientes en México, el equipo de BTS trasladó personal y maquinaria propia para encargarse del cuidado y planchado del vestuario utilizado durante los conciertos.

Por ahora, para sus dos presentaciones en Bogotá, la organización confirmó que las puertas de El Campín abrirán a las 4:00 p. m. y que el espectáculo está previsto para comenzar a las 8:00 p. m. Las dos fechas forman parte de la primera visita de BTS a Colombia y se realizarán con localidades agotadas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí