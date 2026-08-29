Calvin Harris en Bogotá: fecha, lugar y precio de las boletas para el concierto del DJ

Luego de 11 años de que se presentara en el Festival Estéreo Picnic, en la versión 2015, el destacado DJ y productor escocés anuncia su regreso al país.

Este viernes 28 la compañía Páramo Presenta anunció que el responsable de éxitos como Feel So Close, Summer y Blame, y de colaboraciones icónicas como We Found Love con Rihanna, One Kiss con Dua Lipa, Promises de la mano de Sam Smith y Miracle con Ellie Goulding, dará un único concierto en la capital del país.

El espectáculo será el próximo 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus, de la calle 80, salida por Siberia.

Dentro de la información anticipada trascendió que la apertura estará a cargo de Tyson O’Brien, y del colombiano Martin Trevy.

Sobre las entradas se confirmó que estarán disponibles en Ticketmaster.co. La etapa de preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y de la billetera digital dale! se realizará desde el este lunes 31 de agosto a las 9:00 a. m. hasta el miércoles 2 de septiembre a las 8:59 a. m.

Por su parte, la etapa de venta general iniciará el 2 de septiembre a las 9:00 a. m. y estará disponible hasta agotar existencias al público en general.

Precios de las entradas para ver a Calvin Harris

Los precios que se manejarán en este tiempo varían según la localidad.

Platea 2: $281.000

105-108: $329.000

100-104: $413.000

109-112: $461.000

Platea 1: $533.000

113-116: $569.000

117-120: $665.000

El Dj publicó en su Instagram, en las historias temporales, la fecha que fue confirmada para Bogotá.

¿Quién es Calvis Harris?

Adam Richard Wiles es el nombre de pila del Dj de 42 años, nacido en Dumfries, ciudad ubicada al Sur de Escocia. Según la revista Forbes, el escocés fue el DJ mejor pagado de 2018, recaudando un estimado de 48 millones de dólares.

El también productor musical, cantante y compositor a es considerado uno de los mejores DJ del mundo.

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