Eros Ramazotti aplaza gira por salud: “Tendremos que esperar”. ¿Qué pasa con show en Bogotá?

El italiano había anunciado su gira ‘Una historia importante World Tour’ que lo traería a Colombia en el último trimestre del año. Sin embargo una situación de salud lo llevó a posponer los recitales en toda América Latina.

Mediante sus redes sociales, el cantautor dio a conocer que se sometió a una cirugía que si bien es cierto, salió de la mejor manera, también lo es que necesita tiempo para el llamado posoperatorio que ahora enfrenta

Eros Ramazzotti salió de cirugía

“La operación de las cuerdas vocales salió bien. Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo que me han enviado”, comenzó diciendo en su texto Ramazzotti.

“Sin embargo, mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos ni para el inicio de la gira por USA, Canadá y América Latina; lamentablemente, tendremos que esperar hasta 2027 para ello”.

Enseguida indicó que los seguidores que adquirieron boletas para verlo en los distintos conciertos pueden consultar las nuevas fechas. En una siguiente historia publicó el nuevo calendario que incluye los shows reprogramados. “Nos volveremos a encontrar, más fuertes y unidos que nunca”, terminó diciendo el intérprete.‘

¿Qué pasa con el concierto de Eros Ramazzotti en Bogotá?

Sobre el show que el italiano había anunciado en el Movistar Arena de Bogotá, para el 21 de noviembre del 2026, se confirmó que también será en el 2027.

Los organizadores devolverán el dinero a quienes lo requieran y los compradores que conserven sus entadas, estas serán válidas en la nueva fecha.

El autor e intérprete de ‘La cosa más bella’, ‘Otra como tú’, ‘Cosas de la vida’ y ‘Una historia importante’ entre otras, estará el 28 de octubre del 2027 en la capital colombiana.

Breakfast Live, a cargo del show, anunció que los compradores que no puedan asistir en la nueva fecha tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para solicitar la devolución del valor de su boleta mediante Tuboleta.

Ramazzotti vendrá procedente de conciertos en distintas ciudades de México donde también tuvo que reprogramar las fechas iniciales

Estará el 20 de octubre en Monterrey; el 23 en Ciudad de México. Las fechas en Guadalajara y San José de Costa Rica sí fueron canceladas.

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