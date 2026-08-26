Jhonny Rivera conmueve al cantarle a abuelitos que refugió en su finca: “Qué belleza”. Video

Desde que el pasado 10 de agosto el país sufrió un terremoto que afectó principalmente los departamentos del Valle del Cauca, del Eje Cafetero y Chocó el cantante de música popular Jhonny Rivera ha estado presto a colaborar con los damnificados.

Luego de que abriera el hotel ‘Rivera’ que tiene en el centro de Pereira, para albergar a rescatistas, médicos que llegaron de Medellín a atender la emergencia y a algunas familias que se quedaron sin techo, el artista se ocupó de recaudar dinero y ayudas para llevar a las zonas aledañas a la capital de Risaralda donde el terremoto causó graves daños y dejó víctimas fatales y heridos. Su hijo, el cantante Andy Rivera también se ha unido a la red solidaria para atender la emergencia.

Jhonny, que estuvo el fin de semana en nueva York donde dio un concierto que tenía paneado desde hacía semanas, dejó instrucciones para que la finca que tiene pudiera ser albergue para los adultos mayores que se vieron afectados en la tragedia natural.

Es así como su madre se ha ocupado de atender a los nuevos huéspedes. Ahora Jhonny y su esposa, la también intérprete Jenny López regresó a Colombia y lo primero que hizo fue ir a la finca a visitar a los abuelitos.

Jhonny Rivera dedica canción a abuelitos

En un video que el propio Johnny compartió en sus redes sociales registró cómo fue el momento en el que llegó al lugar y tomó a su madre de la mano. Luego, procedió a saludar a los huéspedes.

“A veces una ayuda parece pequeña, pero una sonrisa nos recuerda lo mucho que puede significar. Seguimos acompañando a quienes más lo necesitan”, escribió el cantante en la publicación del video. Allí también se ve cómo algunos adultos mayores lloraron al oír cantar a Jhonny el tema que siempre dedica a su madre llamada ‘Es mi madre’.

En las imágenes también se aprecia que Jenny, la esposa del cantante, también compartió con los abuelitos que pasan sus días en la finca de Rivera.

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La publicación se llenó de comentarios que aplaudieron las acciones del cantante. “Qué belleza de labor. Gracias por ser instrumento de Dios en esta tierra. Sea El multiplicando las bendiciones para tu vida y para tu familia. Un abrazo”, escribió la presentadora Rochie Sevenson.

Por su parte, Maleja Restrepo reaccionó con “Ustedes son admirables, GRATITUD”.

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