Conciertazo de Verano 2026: artistas, lugar, hora de entrada, recomendaciones y más

En el marco del Festival de Verano se realizará el Conciertazo de Verano 2026. El show musical, que hace parte de las actividades que celebran los 488 años de la fundación de Bogotá, es gratuito y se realizará en la Plaza de eventos del parque Metropolitano Simón Bolívar.

Según han informado los organizadores, el concierto comenzará a las 2:00 p.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m. La apertura de puertas al lugar a la mencionada plaza será desde la 1:00 p.m. El ingreso es solo para mayores de 14 años.

La agrupación regional mexicana, proveniente de Mazatlán, Sinaloa, Calibre 50, conocida por canciones como ‘A La Antigüita’, ‘Siempre Te Voy A Querer’, ‘Amor Del Bueno’ y ‘Simplemente Gracias’, es uno de los platos fuertes del concierto.

También estará el cartagenero Luis Carlos cabeza de Ávila, conocido artísticamente Luister La Voz, intérprete de ‘Abrázame’, ‘Espacio’ y otros temas que mezclan ritmos afrocaribeños y champeta urbana.

Proyecto A, conformada por los antiguos integrantes de la banda venezolana Adolescent’s, y con 20 años de traición, también deleitará a los asistentes con éxitos como ‘Renuncio’, ‘A Través Del Vaso’, ‘El Amor De Mi Vida’ y ‘Natural’, entre otros.

La nómina de artistas confirmados la completa el llanero y ganador del programa musical de Caracol, ‘A otro nivel 2016’ Jhon Onofre.

Recomendaciones para el Conciertazo de verano 2026

Dentro de las recomendaciones que la Alcaldía de la ciudad ha dado a quienes vayan a asistir al evento se sugiere llegar al sitio del evento, en SITP o TransMilenio y tener en cuenta los cierres y desvíos del día en la zona cercana al concierto. Dentro de los cierres planeados se incluyen:

Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 1 de agosto de 2026, 8:00 a. m. a 11:59 p. m.

Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 1 de agosto de 2026, 8:00 a. m. a 11:59 p. m.

Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 2 de agosto de 2026, 8:00 a. m. a 11:59 p. m.

Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 2 de agosto de 2026 a 8:00 a. m. A 11:59 p. m.

Sobre los desvíos los autorizados son:

Las personas que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

Quienes van en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, podrán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente.

Las personas que se desplazan sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

Quienes se mueven en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente.

La ampliación de la información de los desvíos y su ubicación en mapas se encuentra disponible AQUÍ

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