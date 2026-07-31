‘Bogotá Góspel 2026’: artistas, lugar y cómo asistir al concierto. ¿Se puede ver por TV?

El domingo 2 de agosto a partir de las 2 de la tarde se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, en el marco del tradicional Festival de Verano, Bogotá Góspel 2026, evento que llega a su edición número 12 y que reúne los intérpretes y grupos más representativos del género góspel de América Latina.

El festival es gratuito, por lo tanto los asistentes no deben pagar ningún valor por entradas o ubicaciones especiales.

Se anticipa que serán ocho horas en los que los artistas invitados estarán deleitando a los asistentes.

Artistas que se presentarán en ‘Bogotá góspel 2026′

Dentro de la nómina de intérpretes que la organización ha confirmado para esta oportunidad están el puertorriqueño Alex Zurdo, reconocido por temas como Te Busco, Mi GPS y Sin Ti; la agrupación guatemalteca Miel San Marcos, referente internacional gracias a la fuerza de sus producciones en vivo; y la legendaria banda argentina Rescate, que regresa a los escenarios con más de tres décadas de trayectoria y éxitos como Quitamancha, Ellos Van y No es cuestión de suerte.

La programación también contará con la participación del cantante haitiano Cales Louima, reconocido por fusionar ritmos caribeños, pop y sonidos contemporáneos.

Las las agrupaciones colombianas Avivamiento, cuya propuesta combina rock sinfónico, ritmos latinos y pop con una destacada puesta en escena orquestal, y One4All, banda bogotana que ha conquistado especialmente al público joven con una propuesta que mezcla pop-rock contemporáneo y sonidos modernos serán la cuota nacional del evento.

A este cartel se sumarán las tres bandas ganadoras de la Eliminatoria Bogotá Góspel, una iniciativa que impulsa el talento emergente y fortalece la escena musical de la ciudad. La diversidad de artistas nacionales e internacionales convierte a Bogotá Góspel 2026 en un escenario de intercambio cultural y en una de las citas musicales más importantes de Latinoamérica para disfrutar en familia.

Canal capital transmitirá Bogotá Góspel 2026

Para quienes no puedan asistir o estén fuera de la ciudad, el canal capital comenzará a emitir los pormenores del festival a partir de las 2 d ella tarde tanto en su pantalla de televisión como en sus plataformas digitales.

La transmisión de Canal Capital estará conducida por Adriana Bustos y Lorena Sánchez, quienes además de llevar las presentaciones, harán entrevistas y contenido especial de la jornada.

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