La oreja de Van Gogh en Colombia: Lugar, fecha y boletas. regresa Amaia Montero

La agrupación La Oreja de Van Gogh no necesita mayor presentación. A lo largo de 30 años ha ubicado sus canciones en primeros lugares de los listados de música en español hasta convertirlas en clásicos del romance.

Temas icónicos como ’Rosas’, ‘La Playa’, ‘Cuídate’, ‘Puedes contar conmigo’ y ’20 de enero’, le han permitido a la banda vigencia permanente en la industria.

Para celebrar la trayectoria, la banda confirmó que hará una gira de conciertos por América Latina y en ella está incluido nuestro país. El tour se denomina 'Tantas cosas que contar’.

¿Dónde y cuándo comprar boletas para La oreja de Van Gogh?

La banda, que comenzó en 1996 en Donostia, San Sebastián, se presentará el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá.

La venta de boletas comenzó el 30 de julio e irá en la modalidad de preventa hasta este 31 de julio en la plataforma de Tuboleta, La venta general comenzará el sábado 1 de agosto.

La Oreja de Van Gogh estuvo integrada inicialmente por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. Comenzó en pequeños escenarios y concursos locales hasta la publicación de Dile al sol en 1998, álbum que marcó el inicio de una carrera imparable.

Luego, llegarían los álbumes El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006). Tras una primera etapa, la banda inició un nuevo capítulo con Leire Martínez como vocalista a partir de 2008. Lanzó producciones como 'A las cinco en el Astoria’, 'Nuestra casa a la izquierda del tiempo’ y 'Cometas por el cielo’, que incluyó éxitos como “Jueves”, “Inmortal” y “La niña que llora en tus fiestas’.

En 2025 llegó uno de los anuncios más esperados por sus seguidores: el regreso de Amaia Montero y el inicio de una nueva etapa con la gira ‘Tantas cosas que contar’, un recorrido que celebra tres décadas de música y reúne nuevamente a la formación original para interpretar sus grandes éxitos, junto con nuevas creaciones como ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Dentro de los galardones de la banda a lo largo de su trayectoria se incluyen cinco Premios Ondas, seis Premios Amigo, cinco Premios de la Música, tres MTV Europe Music Awards como Mejor Artista Español, cinco MTV Video Music Awards Latinoamérica, un Grammy Latino por Guapa en la categoría Mejor Álbum Pop Dúo/Grupo, además de Premios Lo Nuestro.

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