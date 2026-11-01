Así fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá: estos fueron los invitados y setlist completa

Ryan Castro en su concierto. Foto: Sofia Medina

Tal como lo prometió el cantante urbano hace un año en el Coliseo Medplus, el Awooween regresó a la capital este 31 de octubre e instauró una fiesta urbana en el escenario más importante de la ciudad.

Más de 30 mil asistentes se dieron cita para gritar juntos “Awoo” en un espectáculo que duró cuatro horas: inició a las 8:30 p.m. y finalizó a las 12:30 a.m.

Desde su aparición en el escenario, el cantante dejó claro que la noche estaría llena de energía y emociones a través de un viaje musical que transcurrió por diversas escenas de una película de terror en la que se incrustó el show musical. Por su parte, el público, que adornó el recinto con disfraces, colores y maquillajes, correspondió en todo momento.

A lo largo del espectáculo, Ryan Castro interpretó los temas más representativos de su repertorio, y sacó a flote todas sus facetas: Richy, El Cantante del Ghetto, El Tío Ryan, El y el Awoo. Su repertorio fue tan versátil como él; combinó reguetón, salsa, “chucu chucu” y dancehall en una setlist que incluyó desde “Jordan”, uno de los temas musicales con los que saltó a la fama, hasta “Brincaíto”, su más reciente sencillo que, aunque se lanzó hace menos de una semana, ya fue coreado por miles de voces en un estadio.

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Cada canción tuvo su propio ambiente. Por momentos el público se convirtió en protagonista. Mientras que en otros brilló la intimidad y el sentimiento del cantante que salió a flor de piel. Como en “Ojalá” y “Obra de arte”, una canción que decidió estrenar y dar a conocer en vivo en la capital.

Uno de los elementos que llamó la atención fue el escenario 360, una propuesta que permitió disfrutar del concierto desde diferentes ángulos. La disposición de la tarima, el diseño de luces y los recursos visuales hicieron parte de un montaje pensado para mantener al público conectado con lo que sucedía en cada rincón del lugar.

El vestuario fue otro de los elementos para destacar. Fiel a su identidad artística y a la estética que ha construido alrededor de su música, Ryan brilló con outfits tanto elegantes como urbanos que se acoplaron a cada momento del concierto.

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El concierto contó con diez invitados y una setlist con casi cincuenta canciones propias, sin sumar las que interpretaron los invitados.

Los invitados en el concierto de Ryan Castro en Bogotá

Koddy G (Cantó “Peli de terror”) Farruko (Cantó “Cositas que hacíamos”, “6 AM”, “Diles”, “Besas tan bien”, “Pepas”) Ñejo (Cantó “Monumento”, “Escápate conmigo”, “La Groupie”, “Jóvenes Millonarios”) Hamilton (Cantó “A poca luz” y “4life”) REIK (Cantaron “Noviembre sin ti” y “Me niego a perderte”) Maisak (Cantó “FDSR” y “Casi algo”) Tito El Bambino (Cantó “Flow Natural”, “Mi Cama huele a ti”, “Siente el Boom”, “Sol, playa y arena”, “Caile”, “Baila morena”, “Felina”, “El amor”, “No le temas”, “La Gerencia) Aria Vega (Cantó, “Chévere” y “Compa coleto”) Jorge Celedón (Cantó “Cuatro rosas” y “Qué bonita es esta vida”) Jhonny Rivera (Cantó “Soltero”, “El intenso”, “Algo me gusta”, y “Mi decisión”).

Setlist completa de Awooween de Ryan Castro