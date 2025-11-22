Bad Bunny fue demandado: mujer le reclamó 16 millones de dólares por estas razones

El nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, está acaparando los titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales luego de conocerse que fue demandado por una mujer que asegura que nunca autorizó que su voz fuera incluida en los temas Solo de mí y EoO.

¿Qué pasó con Bad Bunny y por qué fue demandado?

Tainaly Serrano Rivera afirmó que su voz se puede escuchar hablando en Solo de mí, un tema de Bad Bunny del 2018 que hace parte del álbum X 100pre. De igual manera, según ella, ocurre lo mismo en la canción EoO de su álbum Debí tirar más fotos.

En el documento de la demanda se lee: “La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones sin compensación, sin atribuirle su reconocimiento legal o derechos para las canciones, promociones, discos, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio, entre otras cosas, violando así sus derechos, y los derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución”.

Al parecer, cuando grabó esa voz nunca fue informada sobre el verdadero destino que tendría, razón por la cual pide 16 millones de dólares por violación de la ley de derecho a la imagen de Puerto Rico y por daños y perjuicios. “Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente".

La demanda indica que la controversia comenzó cuando el productor Roberto J. Rosado, apodado “La Paciencia”, le pidió a Serrano Rivera que grabara un mensaje de voz en el que decía: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. Este mensaje, que ella envió por WhatsApp, supuestamente fue utilizado más tarde en la canción “EoO” sin su consentimiento.