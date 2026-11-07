Don Omar confirmó fechas de su gira por Latinoamérica: Colombia tendrá tres conciertos

Con más de tres décadas de trayectoria, Don Omar continúa llevando su música a diferentes escenarios del mundo. El cantante puertorriqueño, uno de los nombres más reconocidos del reguetón, adelanta una gira internacional que incluye presentaciones en Norteamérica y Europa, antes de trasladar sus espectáculos a Centroamérica y Suramérica durante el último trimestre de 2027.

The Last King World Tour es el nombre de este recorrido, que reúne varias etapas de su carrera musical. William Omar Landrón Rivera, nombre de pila del artista, construyó su reconocimiento internacional con canciones como ‘Dale Don Dale’, ‘Dile’, ‘Pobre diabla’, ‘Salió el Sol’, ‘Taboo’ y ‘Danza Kuduro’. También publicó álbumes como ‘The Last Don’ (2003), ‘King of Kings’ (2006) e ‘iDon’ (2009), trabajos que marcaron diferentes momentos de su trayectoria.

La gira ya pasó por distintas ciudades de Estados Unidos y tiene presentaciones programadas en Canadá y varios países europeos. Ahora, Don Omar prepara su regreso a Latinoamérica, donde mantiene una amplia comunidad de seguidores. Colombia hace parte de ese recorrido y tendrá tres oportunidades para recibir al llamado Rey del Reguetón.

Tal como lo había anticipado, Don Omar aprovechó su concierto del viernes 6 de noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles para anunciar oficialmente las fechas de sus presentaciones en la región. La noticia se conoció durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, cuando realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

"Oficialmente yo abro mi nueva gira para regresar a cada uno de los países que me vieron crecer", expresó el cantante durante el encuentro con sus seguidores.

Fechas de los conciertos de Don Omar por Latinoamérica

El calendario publicado en la página oficial del artista confirma tres presentaciones en Colombia. La primera será en Bogotá, el jueves 4 de noviembre de 2027. Un día después, el viernes 5, llegará a Cali, mientras que el domingo 7 de noviembre cerrará su paso por el país con un espectáculo en Medellín.

De esta manera, el cantante tendrá tres conciertos en territorio colombiano durante la primera semana de noviembre. Aunque las fechas ya aparecen en su programación oficial, todavía no se han anunciado los escenarios, los precios de las entradas ni las localidades disponibles para cada presentación.

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El recorrido latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay. Dos días después, el boricua se presentará en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente, viajará a Santiago de Chile, Lima, Perú, y Ecuador, donde ofrecerá dos conciertos: uno en Quito y otro en Guayaquil.

Después de sus presentaciones en Colombia, Don Omar continuará en México, con espectáculos programados en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La última parte del recorrido se desarrollará en Centroamérica, con conciertos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.

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En total, serán 18 presentaciones distribuidas en 13 países, durante un periodo de poco más de un mes. La última fecha latinoamericana está programada para el 28 de noviembre de 2027, en Ciudad de Panamá.

Este es el calendario anunciado por el artista:

21 de octubre: Asunción, Paraguay.

Asunción, Paraguay. 23 de octubre: Buenos Aires, Argentina.

Buenos Aires, Argentina. 27 de octubre: Santiago, Chile.

Santiago, Chile. 28 de octubre: Lima, Perú.

Lima, Perú. 30 de octubre: Quito, Ecuador.

Quito, Ecuador. 31 de octubre: Guayaquil, Ecuador.

Guayaquil, Ecuador. 4 de noviembre: Bogotá, Colombia.

Bogotá, Colombia. 5 de noviembre: Cali, Colombia.

Cali, Colombia. 7 de noviembre: Medellín, Colombia.

Medellín, Colombia. 9 de noviembre: Monterrey, México.

Monterrey, México. 10 de noviembre: Guadalajara, México.

Guadalajara, México. 14 de noviembre: Ciudad de México, México.

Ciudad de México, México. 18 de noviembre: Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. 20 de noviembre: San Salvador, El Salvador.

San Salvador, El Salvador. 23 de noviembre: Managua, Nicaragua.

Managua, Nicaragua. 25 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, Honduras. 27 de noviembre: San José, Costa Rica.

San José, Costa Rica. 28 de noviembre: Ciudad de Panamá, Panamá.

¿Cuándo comienza la preventa de Don Omar?

Los seguidores que quieran asistir a alguno de los conciertos podrán realizar un prerregistro en la página oficial del cantante, donomar.com. El formulario solicita datos personales y la ciudad en la que esperan asistir al espectáculo.

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Según la información publicada en el portal del artista, la preventa para los inscritos comenzará el 19 de noviembre de 2026. Por ahora, no se conocen los precios de la boletería ni las condiciones de la venta general.

La gira también contempla un cierre especial en Puerto Rico, país natal del cantante, hacia finales de 2027. Don Omar manifestó previamente su intención de despedir este recorrido internacional junto al público que lo acompañó desde sus comienzos.

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