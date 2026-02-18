‘El arte de Sarah’: reparto completo y final explicado. ¿Tendrá segunda temporada?

El 13 de febrero Netflix estrenó El arte de Sarah, un thriller coreano compuesto por 8 episodios que muestran temas como la identidad, la ambición y la delgada línea que separa la verdad de la mentira en el mundo de las élites sociales y las apariencias.

¿De qué trata ‘El arte de Sarah’?

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer atrapada en un enigma tras el hallazgo de su cuerpo en circunstancias sospechosas. Este evento desata una investigación policial que desenterrará capas de mentiras y secretos ocultos.

Sarah Kim es la directora regional de Boudoir, un lujoso imperio que atiende exclusivamente al 0,1% más influyente de la sociedad. Su carrera parece no tener freno, hasta que un cuerpo aparece en una alcantarilla junto a un bolso de la marca, desatando una investigación que podría arruinarlo todo. El meticuloso detective Park Mu‑gyeong (Lee Jun‑hyuk) está al mando de una investigación que, aunque parece sencilla al principio, revela versiones contradictorias sobre la identidad de esa mujer y lo que estaba dispuesta a sacrificar por alcanzar el éxito.

Reparto de ‘El arte de Sarah’

Shin Hye-sun como Sarah Kim

Lee Joon-hyuk como Park Mu-gyeong

Kim Jae-won como Ji Hwan

Jung Da-bin como Woo Hyo-eun

Shin Hyun-seung

Jung Jin-young

Yoon Tae-in

¿Qué pasa en el final de ‘El arte de Sarah’? Alerta de spoilers

A medida que la trama avanza, se revela que Adele no es realmente Adele, esa identidad es completamente falsa: en realidad, es Mok Ga-hui, una mujer atrapada en deudas y problemas que decidió fingir su propia muerte para reinventarse y escalar en la sociedad creando este nuevo personaje. El misterio central del drama se centra en la muerte de una persona encontrada en una alcantarilla al principio de la historia.

Al final, se descubre que la víctima no era Sarah Kim, sino Kim Mi-jeong, una imitadora obsesionada con suplantar a Sarah, que incluso planeó matarla. Durante un intento de asesinato que sale mal, Mi-jeong resulta gravemente herida y muere poco después en circunstancias indirectas. Tras este enfrentamiento, la verdadera protagonista aprovecha el caos para manipular la narrativa legal: se presenta ante la policía haciéndose pasar por Kim Mi-jeong y confiesa el asesinato de “Sarah Kim”. Dado que la verdadera identidad de Sarah nunca fue oficialmente documentada y no hay pruebas claras en su contra, las autoridades aceptan su versión. Así, la protagonista es condenada a 10 años de prisión bajo la identidad de Mi-jeong, mientras su verdadera identidad como Mok Ga-hui permanece en la sombra.