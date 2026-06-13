Así fueron los shows de Katy Perry, Anitta y más artistas en tercera ceremonia del Mundial

En la tarde de este viernes 12 de junio se realizó la tercera apertura oficial del Mundial de Fútbol 2026 en Los Ángeles. La primera ocurrió en México el jueves 11 y la segunda, este mismo viernes 12, en Toronto, Canadá hacia el medio día, hora colombiana.

La tercera incluyó varios shows musicales previos al partido Estados Unidos-Paraguay.

Finalmente, llega al escenario del estadio de Los Angeles la estrella global Katy Perry, quien canta con el pequeño Tius Luka, hijo del músico noruego Kent Sundberg, el tema Wonder.

La estrella luce un modelo plateado y canta mientras se ondean las 48 banderas de los países participantes.

El actor Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso da la bienvenida a la ceremonia inaugural y a las delegaciones de los 48 equipos que competirán por la Copa. En breve se presentará Katy Perry.

Dentro de los asistentes al primer partido del Mundial en Estados Unidos están Tom Cruise, David Beckham y Sofía Vergara.

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay calientan en la cancha del estadio, mientras los espectadores aguardan la participación de la estadounidense Katy Perry. La artista publicó en su Instagram: “Sintoniza temprano el partido de EE. UU. vs. Paraguay del viernes para ver a Tius y a mí interpretar “Wonder” en la Ceremonia de protocolo", confirmando así su participación en la Copa.

Lisa, de Tailandia; Anitta, de Brasil, y el nigeriano Rema saltan al escenario ataviados de blanco y ofrecen un show con el tema ‘Goals’, que combina pop latino, K-pop y afrobeats y hace parte de los temas del Mundial.

Comienza la tercera ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA en el Sofi Stadium de Los Angeles, ante un público en su mayoría vestido de los colores rojo, azul y blanco, alusivos tanto al equipo de Estados Unidos como al de Paraguay.

Los primeros en presentarse son el estadounidenses Future y sudafricana Tyla. Interpretan el tema ‘Game Time’, que hace parte de la banda sonora de las justas.

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