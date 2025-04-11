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Festival Estéreo Picnic 2026: programación y horarios del viernes 20 de marzo

Tyler, The Creator y Lorde lideran el cartel de este primer día, que reunirá propuestas de distintos géneros en varios escenarios.

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Por Daniel Guerrero Aldana
20 de marzo de 2026
Asistentes a este festival en su Edición número 14 en el Parque Simón Bolívar que tuvo una duración de tres días
Fotografía por: José Vargas

Este viernes, 20 de marzo, el Festival Estéreo Picnic 2026 da la bienvenida a su edición número 15 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Para el primer día, la jornada está encabezada por uno de los nombres más fuertes del cartel: Tyler, The Creator, y se complementa con una programación marcada por la electrónica, especialmente en las franjas de la noche y la madrugada.

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Así abre el Festival Estéreo Picnic 2026

Desde la tarde, el público podrá ver en escena a proyectos emergentes y actos de media tarde como School of Rock (la house Band de estudiantes destacados de las sedes de School of Rock de Bogotá y Chía), Error999 y Manú (16:00), que marcan el inicio de la programación musical.

A medida que avanza el día, el cartel suma nombres como The Warning, Nicolás y Los Fumadores, Royel Otis, Katseye, RØZ y Briela Veneno, quienes ocuparán las franjas de la tarde y el inicio de la noche en diferentes escenarios del festival. En paralelo, artistas como Djo, Santos Bravos, Yousuke Yukimatsu y Addison Rae también harán parte de la programación antes de la llegada de los actos principales.

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Los shows centrales y el cierre de la jornada

La noche del viernes estará marcada por presentaciones de alto perfil. Turnstile y TIMØ abrirán la franja fuerte antes del show de Lorde, una de las artistas más esperadas del día, programada entre las 9:45 p. m. y las 11:00 p. m.

Más adelante, Tyler, The Creator tomará el escenario principal entre las 11:15 p. m. y las 12:45 a. m., consolidándose como uno de los cierres más relevantes de la jornada.

La programación continuará en la madrugada con actos como Peggy Gou (00:45 – 02:15) y Brutalismus 3000 (01:45 – 03:00), que lideran la oferta electrónica del festival.

Programación completa del primer día del Festival Estéreo Picnic 2026

Escenario Estéreo Picnic (principal)

  • 14:45 – 15:30: School of Rock
  • 16:45 – 17:45: Royel Otis
  • 18:45 – 19:45: Djo
  • 20:45 – 21:45: Turnstile
  • 23:15 – 00:45: Tyler, The Creator

Escenario Un Mundo Distinto

  • 16:00 – 16:45: Manú
  • 17:45 – 18:45: Katseye
  • 19:45 – 20:45: Addison Rae
  • 21:45 – 23:00: Lorde
  • 00:45 – 02:15: Peggy Gou

Escenario Bosque (Samsung Galaxy S26)

  • 15:15 – 16:00: Error999
  • 16:45 – 17:45: The Warning
  • 18:45 – 19:45: Santos Bravos
  • 20:45 – 21:45: TIMØ

Escenario Páramo

  • 16:45 – 17:45: Innexen (Live)
  • 17:55 – 19:10: RØZ
  • 19:10 – 20:10: Briela Veneno
  • 20:20 – 21:20: Six Sex
  • 21:30 – 23:00: Yousuke Yukimatsu
  • 23:00 – 00:00: Diossa
  • 00:00 – 01:30: Peterblue
  • 01:45 – 03:00: Brutalismus 3000

Escenario Lago

  • 17:45 – 18:45: Nicolás y Los Fumadores
  • 19:45 – 20:45: Balu Brigada
  • 22:15 – 23:00: Elniko Arias

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Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Estéreo Picnic 2026

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Programación Estéreo Picnic 2026

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